Türkiye'de aile felaketi! 1 milyondan fazla yaşlı yalnız yaşıyor!

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Yeşilay Cemiyeti Başkanı Mehmet Dinç, Türkiye’de yaşlı nüfus oranının yüzde 10,6’ya ulaştığını ve bu oranın dünya ortalamasının üzerinde olduğunu belirtti. Dinç, Türkiye’de bir milyondan fazla yaşlının tek başına yaşadığını ifade ederek yaşlı nüfusa ilişkin dikkat çeken veriler paylaştı.

İstanbul’da 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Darülaceze Vakfı ile İstanbul Üniversitesi (İÜ) Sosyoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle düzenlenen “Yaşlanma ve Yalnızlık Sempozyumu”nda konuşan Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, Türkiye’de yaşlılıkla alakalı yapılacak çalışmalara acil ihtiyaç olduğunu söyledi.

Türkiye’de yaşlı nüfusun dünya ortalamasının üzerine çıktığını, %10,6’ya ulaşmasının oldukça büyük bir durum olduğunu belirten Dinç, yaşlı nüfusun 1 milyondan fazlasının tek başına yaşadığını kaydetti. Dinç “Sayı olarak söylemesi çok kolay ama düşündüğümüzde, 1 milyonun üzerinde hikâye, insan, tecrübe, bilgi, birikim. Olağanüstü bir durumla karşı karşıyayız. O yüzden böyle bir çerçeve söz konusu olduğunda yaşlılıkla yapılacak çalışmalar ve yaşlılık-yalnızlık bağlamında yapılacak çalışmaların hakikaten çok önemli ve acil olduğunu görebiliyoruz” ifadelerini kullandı.

Avrupa’da 100 yılda gerçekleşen demografik yaşlanma hızının Türkiye’de 25 yıl gibi kısa bir sürede gerçekleştiğine dikkat çeken Dinç, Türkiye’deki yaşlı nüfus oranının artışının bir felaket gibi algılanmaması gerektiğini vurguladı.

Dinç “Yaşlıların hayat alanlarını genişletme, onlarla ilişkilerimizi konumlandırma, sosyal psikolojik ihtiyaçlarıyla alakalı kurumları, sistemleri, mekanizmaları oluşturma konusunda çok hızlı, acil çalışmalar yapmak gerekiyor. Bu noktada yaşlıları da buna hazırlamak gerekiyor ama yaşlıları yaşlılığa hazırlamak yetmez. Toplumu da yaşlılarla yaşamaya hazırlamak gerekiyor” diye konuştu.