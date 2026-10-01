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Gündem Bosnalı Müslümanlara zulmün hükümlü ismi öldü! Biljana Plavsic 96 yaşındaydı
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Bosnalı Müslümanlara zulmün hükümlü ismi öldü! Biljana Plavsic 96 yaşındaydı

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Bosnalı Müslümanlara zulmün hükümlü ismi öldü! Biljana Plavsic 96 yaşındaydı

Bosna Hersek’te Müslümanlara ve diğer Sırp olmayan halklara yönelik etnik temizlik politikasının üst düzey siyasi aktörlerinden Biljana Plavsic, 96 yaşında öldü. İnsanlığa karşı suç işlediğini Lahey’de kabul eden Plavsic, binlerce insanın öldüğü ve binlercesinin yurtlarından sürüldüğü zulüm kampanyasına katılmaktan 11 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Bosna Hersek’te 1992-1995 yılları arasında yaşanan savaşın karanlık isimlerinden Biljana Plavsic’in Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da 96 yaşında öldüğü bildirildi.

Radovan Karadzic liderliğindeki Bosnalı Sırp yönetiminin en üst düzey isimlerinden biri olan Plavsic’in adı, Bosnalı Müslümanlara ve diğer Sırp olmayan sivillere yönelik sistematik zulüm politikasıyla tarihe geçti.

SUÇUNU LAHEY’DE KABUL ETTİ

Plavsic hakkındaki suçlamalar yalnızca savaş yıllarına ilişkin siyasi tartışmalardan ibaret değildi.

Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Plavsic, 2002 yılında insanlığa karşı suç kapsamında zulüm suçunu kabul etti.

Mahkeme kayıtlarına göre Plavsic, Bosnalı Müslümanların, Bosnalı Hırvatların ve diğer Sırp olmayanların Bosna Hersek’teki 37 belediyede hedef alındığı zulüm kampanyasına katıldı.

Söz konusu kampanya binlerce insanın hayatını kaybetmesine, binlercesinin ise büyük bir vahşet içerisinde yaşadıkları topraklardan sürülmesine yol açtı.

“BİNLERCE MASUM İNSAN MAĞDUR EDİLDİ”

Plavsic, mahkeme önündeki suç kabulü sırasında Sırp yönetiminin parçası olduğu süreçte yaşananları kendisi de kabul etti.

Binlerce masum insanın Müslümanları ve Hırvatları Sırpların hak iddia ettiği bölgelerden uzaklaştırmayı amaçlayan organize ve sistematik bir girişimin kurbanı olduğunu ifade eden Plavsic, yaşananlardan dolayı kendi sorumluluğunu kabul etti.

Bir dönem görmezden geldiği suçlamaları araştırmadığını da itiraf eden Plavsic, savaş dönemindeki Sırp liderliğinin parçası olduğunu mahkeme huzurunda kayda geçirdi.

MAHKEME: SUÇ EN AĞIR NİTELİKTE

Lahey’deki mahkemenin Plavsic hakkında kullandığı ifadeler ise işlenen suçların boyutunu ortaya koydu.

Mahkeme, Plavsic’in dahil olduğu etnik ayrıştırma kampanyasını “en ağır nitelikte bir suç” olarak tanımladı.

Kararda; öldürülen, zorla sürülen ve sınır dışı edilen insanların sayısına, tutuklulara yönelik insanlık dışı muamelelere, mülklerin ve dini yapıların tahrip edilmesine dikkat çekildi.

Mahkeme ayrıca Plavsic’in üst düzey siyasi konumunu ağırlaştırıcı unsur olarak değerlendirdi. Plavsic’in suçları önlemek yerine kampanyayı desteklediği ve teşvik ettiği kayıtlara geçti.

11 YIL CEZA ALDI, 2009’DA TAHLİYE EDİLDİ

Biljana Plavsic, 2003 yılında insanlığa karşı suçtan 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Cezasını İsveç’te çeken Plavsic, cezasının yaklaşık üçte ikisini tamamlamasının ardından 2009 yılında erken tahliye edildi ve Belgrad’a döndü.

Bosna savaşının ardından 1996-1998 yılları arasında Bosna Hersek’i oluşturan iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti’nin başkanlığını da yapan Plavsic, ömrünün son yıllarını Belgrad’da geçirdi.

Bosnalı Müslümanlara ve diğer Sırp olmayan halklara yönelik zulüm kampanyasındaki sorumluluğunu mahkeme önünde kabul eden Plavsic, 96 yaşında öldü.

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