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Kadıköy’de korkutan yangın! 8 katlı binada can pazarı!

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Kadıköy’de korkutan yangın! 8 katlı binada can pazarı!

Kadıköy Sahrayıcedid Mahallesi’nde bulunan 8 katlı bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede binayı saran yoğun duman nedeniyle üst katlarda çok sayıda vatandaş mahsur kaldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, bölgede adeta can pazarı yaşandı. İtfaiye ekipleri mahsur kalan bina sakinlerini tahliye etmek için zamanla yarışırken, dumandan etkilenen vatandaşlara ilk müdahale olay yerinde yapıldı, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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Foto - Kadıköy’de korkutan yangın! 8 katlı binada can pazarı!

Kadıköy'de bir binada çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı.

#2
Foto - Kadıköy’de korkutan yangın! 8 katlı binada can pazarı!

Sahrayıcedid Mahallesi'ndeki 8 katlı bir binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

#3
Foto - Kadıköy’de korkutan yangın! 8 katlı binada can pazarı!

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - Kadıköy’de korkutan yangın! 8 katlı binada can pazarı!

Yoğun duman nedeniyle bazı bina sakinleri evlerinde mahsur kaldı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı.

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Foto - Kadıköy’de korkutan yangın! 8 katlı binada can pazarı!

Dumandan etkilenenlere de sağlık ekiplerince müdahale ediliyor. Bazı yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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