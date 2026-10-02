Kadıköy’de korkutan yangın! 8 katlı binada can pazarı!

Kadıköy Sahrayıcedid Mahallesi’nde bulunan 8 katlı bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede binayı saran yoğun duman nedeniyle üst katlarda çok sayıda vatandaş mahsur kaldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, bölgede adeta can pazarı yaşandı. İtfaiye ekipleri mahsur kalan bina sakinlerini tahliye etmek için zamanla yarışırken, dumandan etkilenen vatandaşlara ilk müdahale olay yerinde yapıldı, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.