3 günde müthiş rakam: TEKNOFEST’e öğrenci akını

Festival alanındaki ziyaretçilerin önemli bölümünün öğrencilerden oluştuğunu dile getiren Kökrek, hedeflerinin 1 milyon öğrenci ve velinin festivalden yararlanmasını sağlamak olduğunu belirtti. Öğrencilerden Hasret Nur Kurundu da TEKNOFEST Güneydoğu'yu ziyaret etmekten mutluluk duyduğunu söyledi. Milli savunma araçlarını yakından görmenin kendisi için heyecan verici olduğunu belirten Kurundu, "Uçakları, roketleri, hepsini yakından görmek çok güzel. Buraya geldiğim için çok şanslıyım." dedi. Muhammed Gümüş de hayatında ilk defa bu kadar çok uçağı bir arada gördüğünü ve festivalden çok etkilendiğini ifade etti.