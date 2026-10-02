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3 günde müthiş rakam: TEKNOFEST’e öğrenci akını

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AA Giriş Tarihi:

3 günde müthiş rakam: TEKNOFEST’e öğrenci akını

Şanlıurfa'daki yapılan TEKNOFEST Güneydoğu'da ziyaretçi sayısı 500 bini geçti.

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Foto - 3 günde müthiş rakam: TEKNOFEST’e öğrenci akını

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün organizasyonuyla servislerle festival alanına getirilen öğrenciler, havacılık, uzay ve teknoloji stantlarını geziyor, atölye çalışmalarına katılıyor.

#2
Foto - 3 günde müthiş rakam: TEKNOFEST’e öğrenci akını

Alanda adım başı yerli ve milli teknoloji ürünlerini meraklı gözlerle inceleyen öğrenci gruplarıyla karşılaşılırken çocuklar, özellikle uçak, roket ve savunma sanayisi ürünlerine ilgi gösteriyor.

#3
Foto - 3 günde müthiş rakam: TEKNOFEST’e öğrenci akını

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivalinin Şanlıurfa'da gerçekleştirilmesinden büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. Öğrencilerin festivale yoğun ilgi gösterdiklerini belirten Kökrek, çocukların alandaki atölye ve etkinliklerden faydalanarak teknoloji ve bilim alanında yeni deneyimler kazandıklarını ifade etti.

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Foto - 3 günde müthiş rakam: TEKNOFEST’e öğrenci akını

HEDEF 1 MİLYON ÖĞRENCİ: Şu ana kadar 500 bin civarında öğrenciyi alana taşıdıklarını anlatan Kökrek, öğrencilerin alanda tarihi anlara şahitlik ettiklerini dile getirdi. Kentteki öğrencilerin tamamını TEKNOFEST ile buluşturmayı hedeflediklerini vurgulayan Kökrek, şunları kaydetti: "Çocuklarımız, buraya geldiklerinde gençlerin, ağabeylerinin yaptıklarından daha fazlasını, daha iyisini yapmak üzere bir ruh ediniliyor, bir bilim kültürü ediniliyor. Bu da çocuklarımıza inşallah yetişmeleri noktasında çok iyi bir kazanım sağlayacaktır. Milli Eğitim Bakanlığımızın, Valiliğimizin ve T3 Vakfının destekleriyle 500 bin civarında öğrencimizi alana getirmiş durumdayız. İnşallah bütün öğrencilerimiz alana gelecek, buradaki bilim kültüründen istifade edecek."

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Foto - 3 günde müthiş rakam: TEKNOFEST’e öğrenci akını

Festival alanındaki ziyaretçilerin önemli bölümünün öğrencilerden oluştuğunu dile getiren Kökrek, hedeflerinin 1 milyon öğrenci ve velinin festivalden yararlanmasını sağlamak olduğunu belirtti. Öğrencilerden Hasret Nur Kurundu da TEKNOFEST Güneydoğu'yu ziyaret etmekten mutluluk duyduğunu söyledi. Milli savunma araçlarını yakından görmenin kendisi için heyecan verici olduğunu belirten Kurundu, "Uçakları, roketleri, hepsini yakından görmek çok güzel. Buraya geldiğim için çok şanslıyım." dedi. Muhammed Gümüş de hayatında ilk defa bu kadar çok uçağı bir arada gördüğünü ve festivalden çok etkilendiğini ifade etti.

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