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Gündem İstanbul'da bir belediyeye daha operasyon: Belediye başkanı gözaltına alındı
Gündem

İstanbul'da bir belediyeye daha operasyon: Belediye başkanı gözaltına alındı

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İstanbul'da bir belediyeye daha operasyon: Belediye başkanı gözaltına alındı

Eyüpsultan Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Operasyonda belediye başkanı Mithat Bülent Özmen dahil 28 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslara örgüt üyeliği, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlamaları yöneltildi.

Sabah saatlerinde Eyüpsultan Belediyesi'ne operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında belediye başkanı Mithat Bülent Özmen gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce bu sabah yeni bir operasyon düzenlendi.

 

28 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de bulunduğu 28 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Şüphelilere "suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarının yöneltildiği öğrenildi.

 

ŞÜPHELİLERİN TAMAMI YAKALANDI

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bu sabah düzenlenen eş zamanlı operasyonlar neticesinde, hakkında gözaltı kararı bulunan 28 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

 

DÜN DE MERSİN VE İKİ BELEDİYEYE OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ

Dün de Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yolsuzluk soruşturması başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer gözaltına alınmıştı.

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Yorumlar

Dürüst

Ne kadar çok yamuk çalışan belediye varmış. Seçime kadar temizleyin şu rüşvetçi Haraççı sahtekar belediye başkanlarını tıkın hapse. bıktık uzandık bunların pisliklerinden.

Hırsız ekremin adamı

Hırsız ekremin çetesinden biri daha hele şükür chp pkk nın belediyesi sonuç hırsızlık fesat fitne lanet olsun YUH!!!!
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