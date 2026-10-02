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Gündem Soma’da maden ocağı faciası! Can kaybı 5'e yükseldi
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Soma’da maden ocağı faciası! Can kaybı 5'e yükseldi

Yeniakit Publisher
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Soma’da maden ocağı faciası! Can kaybı 5'e yükseldi

Manisa’nın Soma ilçesinde bir maden işletmesinde meydana gelen göçükte can kaybı 5’e yükseldi. İlk belirlemelere göre 2 işçi sağ kurtarılırken, 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda göçük altında kalan 3 madencinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla hayatını kaybeden işçi sayısı 5 oldu.

Manisa’nın Soma ilçesinde bir maden işletmesinde meydana gelen göçükte can kaybı 5’e yükseldi. İlk belirlemelere göre 2 işçi sağ kurtarılırken, 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda göçük altında kalan 3 madencinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla hayatını kaybeden işçi sayısı 5 oldu.

Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden işletmesinde göçük meydana geldi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde göçük meydana geldiği bilgisinin alındığı belirtildi.

Olaya ilişkin Manisa Valiliği koordinasyonunda kriz merkezi oluşturulduğu bildirilen açıklamada, "İlgili kurumlar tarafından gerekli ekipler ivedilikle görevlendirilmiştir. Olayın tüm yönleriyle takip edilmesine yönelik çalışma başlatılmış ve gelişmeler, ilgili kurumlarımızla koordinasyon içerisinde yakından takip edilmekte olup kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir." ifadeleri kullanıldı.

 

ACI HABER SABAH SAATLERİNDE GELDİ

Manisa Valiliği, Soma ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçüğün ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmalarının sona erdiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, göçük altında kalan son 3 maden işçisinin de cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

BAKAN GÜRLEK: CAN KAYBI 2'YE YÜKSELDİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı paylaşımda "Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde bugün saat 13.15 sıralarında göçük meydana gelmiştir. Hadiseyle ilgili olarak ivedi soruşturma başlatılmış; Cumhuriyet Başsavcımızın koordinesinde 3 Cumhuriyet savcımız görevlendirilmiştir. İlk belirlemelere göre kazadan etkilenen 7 işçimizden 4'ü arama kurtarma ekipleri tarafından tahliye edilmiş; maalesef 2 işçimiz hayatını kaybetmiş, 2 işçimiz hastaneye sevk edilmiştir. Göçük altında bulunan diğer 3 işçimize ulaşılması için arama ve kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir." ifadelerini kullanmıştı.

BAKAN YUMAKLI'DAN TAZİYE MESAJI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa'nın Soma ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükten etkilenen işçilere geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Hayatını kaybeden madencimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralı işçilerimize acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

 

KURTARMA ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Bölgedeki gelişmeleri yerinden takip eden A Haber muhabiri Sefer Ayçe, "Yaklaşık iki saat önce özel bir maden işletmesinde göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre 7 maden işçisinin göçük altında kaldığı bilgisini aldık. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle şu ana kadar 2 maden işçisi kurtarıldı ve sağlık durumları iyi." ifadelerini kullandı.

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