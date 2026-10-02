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Sağlık
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Uzmanı uyardı! ‘Geçmeyen yorgunluğa dikkat'

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Uzmanı uyardı! ‘Geçmeyen yorgunluğa dikkat'

Medical Point Gaziantep Hastanesi Endokrinoloji Uzmanı Dr. Ümit Çınkır, yeterli dinlenmeye rağmen devam eden ve günlük hayatı etkileyen yorgunluğun basit bir uykusuzluk ya da yoğunluk belirtisi olarak görülmemesi gerektiğini ifade etti. Çınkır, tiroid hastalıkları ve diyabet başta olmak üzere çeşitli hormonal ve metabolik rahatsızlıkların da halsizlik ve sürekli yorgunluğa yol açabileceğine dikkat çekti.

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Foto - Uzmanı uyardı! ‘Geçmeyen yorgunluğa dikkat'

Günlük yaşamın yoğun temposu, stres ve düzensiz uyku birçok kişinin yorgunluk yaşamasına neden olurken, dinlenmeye rağmen devam eden halsizlik ve enerji kaybı ise vücudun verdiği önemli sinyallerden biri olabiliyor. Özellikle uzun süren yorgunluğun bazı hormonal ve metabolik hastalıkların ilk belirtileri arasında yer alabileceğine dikkat çeken Medical Point Gaziantep Hastanesi Endokrinoloji Uzmanı Uzm. Dr. Ümit Çınkır, vatandaşları uzun süre devam eden şikâyetleri ihmal etmemeleri konusunda uyardı.

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Foto - Uzmanı uyardı! ‘Geçmeyen yorgunluğa dikkat'

"Her yorgunluğu yoğun tempoya bağlamamak gerekiyor" Yorgunluğun toplumda sık görülen ancak çoğu zaman göz ardı edilen şikayetlerden biri olduğunu belirten Uzm. Dr. Ümit Çınkır, özellikle yeterli dinlenmeye rağmen devam eden yorgunluğun araştırılması gerektiğini ifade etti. Uzm. Dr. Ümit Çınkır, "Yoğun çalışma temposu, stres ve uyku düzensizliği elbette yorgunluğa neden olabilir. Ancak kişi yeterli uyumasına ve dinlenmesine rağmen kendisini sürekli halsiz ve enerjisiz hissediyorsa bu durumun altında farklı bir neden olup olmadığı değerlendirilmelidir. Her yorgunluğu günlük yaşamın yoğunluğuna bağlamamak gerekiyor" dedi. "Tiroid hastalıkları ve diyabet yorgunlukla kendini gösterebilir" Endokrinolojik hastalıkların bazı durumlarda belirgin şikâyetler ortaya çıkmadan ilerleyebildiğini belirten Uzm. Dr. Ümit Çınkır, yorgunluğun da bu hastalıklarda görülebilen belirtilerden biri olduğunu söyledi. Uzm. Dr. Çınkır, "Tiroid bezinin az veya fazla çalışması kişinin enerji düzeyini ve günlük yaşamını etkileyebilir. Halsizlik, enerji kaybı, kilo değişiklikleri, üşüme, terleme, çarpıntı ve uyku düzenindeki değişiklikler tiroid fonksiyonlarıyla ilişkili olabilir. Bunun yanında kan şekeri yüksekliği de halsizlik, sık susama ve sık idrara çıkma gibi belirtilerle kendini gösterebilir" diye konuştu.

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Foto - Uzmanı uyardı! ‘Geçmeyen yorgunluğa dikkat'

"Yorgunluğun tek bir nedeni yok" Yorgunluğun yalnızca hormonal hastalıklarla ilişkilendirilmemesi gerektiğinin altını çizen Çınkır, farklı sağlık sorunlarının da benzer şikâyetlere yol açabileceğini kaydetti. Uzm. Dr. Ümit Çınkır, "Yorgunluk tek başına belirli bir hastalığı göstermez. Kansızlık, uyku bozuklukları, enfeksiyonlar, beslenme yetersizlikleri, stres ve başka birçok sağlık sorunu da benzer yakınmalara neden olabilir. Bu nedenle değerlendirme kişinin genel sağlık durumu, şikâyetleri ve eşlik eden belirtileri dikkate alınarak yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.

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Foto - Uzmanı uyardı! ‘Geçmeyen yorgunluğa dikkat'

"Vücudun verdiği sinyaller göz ardı edilmemeli" Özellikle uzun süre devam eden ve kişinin günlük aktivitelerini etkileyen yorgunluğun ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Ümit Çınkır, erken değerlendirme yapılmasının önemine dikkat çekti. Uzm. Dr. Ümit Çınkır, "Dinlenmeye rağmen geçmeyen, giderek artan veya günlük yaşamı etkileyen yorgunluk şikayeti varsa kişinin bir sağlık kuruluşuna başvurması gerekir. Yapılacak muayene ve gerekli görülen tetkiklerle altta yatan neden araştırılabilir. Önemli olan, vücudun verdiği sinyalleri görmezden gelmemektir" dedi.

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GDO'lu gıdalar ve kablosuz cihazlar sebep oluyor kimsenin umurunda değil herşey normalmiş gibi devam ediyoruz.
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