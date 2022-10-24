Kocaeli'de 11 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde durdurulan bir tankerde 11 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde durdurulan bir tankerde 11 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir tankerde gümrük kaçağı sigara bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Uygunluma noktasında durdurulan araçta yapılan incelemede 11 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.