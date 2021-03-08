Kocaeli Üniversitesi 4/B sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvurular 08.03.2021 tarihinden itibaren 15 gün süre ile kabul edilecek. Adayların, bu süre zarfında basvuru.kocaeli.edu.tr internet adresinden online olarak başvuru formunu doldurmaları gerekiyor. Şahsen ve posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Süresinde yapılamayan veya sistemde meydana gelen gecikmeler sebebiyle geç yapılan başvurular dikkate alınmayacak. Atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zamanı www.kocaeli.edu.tr/duyurular.php adresinden ilan edilecektir.

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