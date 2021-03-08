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Ekonomi Kocaeli Üniversitesi 4/B sözleşmeli personel alacak
Ekonomi

Kocaeli Üniversitesi 4/B sözleşmeli personel alacak

Kocaeli Üniversitesi, bünyesindeki birimlerinde görevlendirmek üzere KPSS (B) gurubu puan sırasına konulmak kaydıyla çeşitli branşlarda102 kişilik açık pozisyona sözleşmeli personel alacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-08 13:44:00 -
Kocaeli Üniversitesi 4/B sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvurular 08.03.2021 tarihinden itibaren 15 gün süre ile kabul edilecek. Adayların, bu süre zarfında basvuru.kocaeli.edu.tr internet adresinden online olarak başvuru formunu doldurmaları gerekiyor. Şahsen ve posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Süresinde yapılamayan veya sistemde meydana gelen gecikmeler sebebiyle geç yapılan başvurular dikkate alınmayacak. Atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zamanı www.kocaeli.edu.tr/duyurular.php adresinden ilan edilecektir.

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