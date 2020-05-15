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Kocaeli TEM’de 5 tır birbirine girdi, otoyol trafiğe kapandı

Kocaeli TEM Otoyolu Korutepe Tünelleri içinde 5 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 sürücü yaralanırken, Ankara istikameti trafiğe tamamen kapandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 17:57:38 -
Kocaeli TEM’de 5 tır birbirine girdi, otoyol trafiğe kapandı

Kocaeli TEM Otoyolu Korutepe Tünelleri içinde 5 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 sürücü yaralanırken, Ankara istikameti trafiğe tamamen kapandı.


Kaza, 16.00 sıralarında TEM Otoyolu İzmit Korutepe Tünelleri içi Ankara istikametinde medyana geldi. Edinilen bilgiye göre, tünel içinde kontrolden çıkan 5 tırın birbirine çarpması sonrasında zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası TEM otoyolu Ankara istikameti tamamen trafiğe kapanırken yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazada 2 tır sürücüsü yaralanırken olay yerine sevk edilen ekipler tarafından kaza yapan araçların kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

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