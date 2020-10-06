  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kocaeli merkezli FETÖ operasyonda 6 şüpheli yakalandı
Aktüel

Kocaeli merkezli FETÖ operasyonda 6 şüpheli yakalandı

Firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-10-06 17:17:27 -
Kocaeli merkezli FETÖ operasyonda 6 şüpheli yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Kocaeli merkezli Ankara, Kayseri, Hatay, Tunceli ve Amasya'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 3 muvazzaf jandarma uzman çavuş, 1 görevden ihraç edilmiş eski jandarma astsubay ve 2 görevden ihraç edilmiş eski jandarma uzman çavuş olmak üzere toplam 6 şüpheli yakalandı.

Firari bir şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kanada Ermeni lobisine boyun eğdi! İHA ve SİHA'lar için parça üretiyordu
Dünya

Kanada Ermeni lobisine boyun eğdi! İHA ve SİHA'lar için parça üretiyordu

Kanada'da üretilen teknolojilerin Dağlık Karabağ’da kullanıldığı yönündeki iddialar üzerine Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champa..
Ermenice delikanlılık (!) böyle oluyor
Dünya

Ermenice delikanlılık (!) böyle oluyor

Karabağ bölgesindeki Ermenilerden biri Azerbaycan’a meydan okudu. Röportaj sırasında bölgeye yakın bir yere bomba düştü. Azerbaycan’a meydan..
Halk TV'den zırvaladı: Bizim kadar mert muhalif yok
Siyaset

Halk TV'den zırvaladı: Bizim kadar mert muhalif yok

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Halk TV'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak eleştirilerde bulundu. Davutoğlu, "Son 1 yıla..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay