Koç'a ödülünü devirmek istedikleri Erdoğan verdi!
Gezi Parkı ayaklanmasının perde arkasındaki isimlerden olan Koç'a ait Ford Otomotiv, 2020 yılında en çok ihracat yapan firma oldu. Firmanın sahibi Ali Koç'a ödülünü, iktidardan düşürmek istedikleri ve "intikamcı" dedikleri Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi.
Ülkede kaos yaratmak için Gezi Olayları’nı başlatan marjinal sol örgütlere kendi otelinin kapısını açarak adeta üs görevi gören Koç'a ait Ford Otomotiv'e, en çok ihracat yapan firma olma dolayısıyla ödül verildi. Koç ailesinin ödülünü Ali Koç, devirmek istedikleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldı.
Türkiye İhracatçılar Meclisi, 28. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni yapıldı.
2020'nin ihracat şampiyonu Ford Otomotiv oldu.
Ali Koç'un ödülünü devirmek istediği Erdoğan verdi
Ödüller, firma yetkililerine tek tek takdim edildi.
4 firması listeye giren Ali Koç'a ödülünü, Gezi Parkı Kalkışması'yla iktidardan düşürmeye çalıştığı Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi.
2020 yılında en çok ihracat yapan firmalar:
1- Ford Otomotiv (Ali Koç)
2- Toyota Otomotiv (Necdet Şentürk)
3- Oyak Renault (Antoine Aoun)
4- Vestel Ticaret (Ahmet Nazif Zorlu)
5- Kibar Dış Ticaret (Ali Kibar)
6- Arçelik (Ali Koç)
7- TGT Dış Ticaret (Ali Tanrıverdi)
8- TOFAŞ Türk Otomobil (Ali Koç)
9- TÜPRAŞ (Ali Koç)
10- Mercedes Benz (Tülin Esmer)