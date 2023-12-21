Koca bina korna sesiyle yerle bir oldu
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesindeki ağır hasarlı bina, korna eşliğinde yavaş yavaş çöktü.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin hasar oluşturduğu binaların yıkımı devam ediyor. Merkez Bağlar ilçesi Cengizler Caddesi üzerinde bulunan ağır hasarlı bina, kontrollü yıkım sırasında korna eşliğinde yavaş yavaş çöktü.
O anlar, vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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