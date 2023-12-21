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Yerel Koca bina korna sesiyle yerle bir oldu
Yerel

Koca bina korna sesiyle yerle bir oldu

Yeniakit Publisher
2023-12-21 18:16:00 -
Koca bina korna sesiyle yerle bir oldu

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesindeki ağır hasarlı bina, korna eşliğinde yavaş yavaş çöktü.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin hasar oluşturduğu binaların yıkımı devam ediyor. Merkez Bağlar ilçesi Cengizler Caddesi üzerinde bulunan ağır hasarlı bina, kontrollü yıkım sırasında korna eşliğinde yavaş yavaş çöktü.

O anlar, vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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