Koç Üniversitesi tek yeşil alanı da betonlaştırmış! Önce saha sonra bina

Ağaç bahaneli hükümet karşıtı eylemlere destek sağlayan Koç Holding’in çevre katliamını deşifre eden gazetemiz Akit, Mavramoloz Ormanı’nın göbeğine inşa edilen Koç Üniversitesi’nin “tepesine” bindi. Ormana saplanan betondan hançer olarak 20 yıldır İstanbul’un oksijen deposunu sakatlayan Koç Üniversitesi’nin 2006, 2014, 2015, 2017 ve 2018 yıllarına ait uydu görüntülerinde orman talanı net olarak görülüyor. Ele geçirdiğimiz uydu görüntülerinde, Koç Üniversitesi bünyesindeki tek yeşil alan olan futbol sahası ve yanındaki otoparkın dahi sonradan şantiye alanına dönüştürüldüğü deşifre oldu.

217 futbol sahası talan edildi

Mavramoloz Ormanı’nda 217 futbol sahası büyüklüğündeki 1 milyon 600 bin metrekarelik alanda ağaç katliamı gerçekleştirerek doğayı betona boğan Koç Üniversitesi’nin skandallar silsilesine bir yenisi daha eklendi. 1996’dan 1999’a kadar süren inşaat sonucu ormandaki 160 hektarlık alanı betona boğan üniversitenin iş makinelerini futbol sahasına kadar çıkardığı kaydedildi. Orman işgalcisi Koç Üniversitesi’nin, inşa ettiği tek yeşil alan olan futbol sahasını da talan ederek şantiyeye çevirdiği bildirildi. Koç Üniversitesi’nin bünyesinde yer alan, uzunluğu 105, genişliği 70 metrelik futbol sahası ve yanındaki otoparkın 2017 yılında şantiye alanına dönüştürüldüğü öğrenildi. Gazetemizin deşifre ettiği son 2 yılda yapılan yeni betonarme binaların inşası sürecinde talan edilen futbol sahası ile birlikte Koç’un arazideki son yeşil alanı da dozer sokarak harap ettiği saptandı.

Uydu görüntüleri ele veriyor

2006,2014 ve 2015 yıllarına ait uydu görüntülerinde Koç Üniversitesi’nin doğu kısmındaki en uç noktasında inşa edilen futbol sahası ve otopark net olarak görülüyor. 2017’deki uydu görüntüsünde ise hem futbol sahası hem de otopark mezbeleliğe dönmüş durumda. 2017 yılında inşasına başlanan lojman, mühendislik fakültesi, yabancı diller okulu ve yeni fakülte binası inşaatlarının gizlice bitirildiği 2018 senesine ilişkin görüntüde ise yeni binaların dikildiği, futbol sahasının yeşil alanının adeta tükendiği ve sahanın otopark olarak kullanıldığı görülüyor. Ormanın bir bölümünü spor alanı yapma bahanesiyle kesen Koç Üniversitesi’nin, 7 bin 350 metrekarelik futbol sahası ve otopark alanını orman talanı unutulduktan sonra yok ederek inşaat sahasına çevirmesi “keyfîliğin böylesi” dedirtti. Akit’in uydu görüntüleriyle ifşa ettiği Sarıyer Mevramoloz Ormanı’nda kanser hücresi gibi yayılan betonarme yapılara kimin ‘dur’ diyeceği merak konusu.

Akit, Koç’un ‘tepesinde’

Akit’in “tepesinde” olduğu doğa katili Koç Üniversitesi, ormanlık alana saplanmış hançeri andırıyor. 1999 yılında 1 milyon 600 bin metrekarelik orman arazisinde binbir usulsüzlük sonucu yükselen Koç Üniversitesi’nin son 2 yıl içerisinde 4.4 hektarlık alanda betonarme işlemler yaptığı ortaya çıkmıştı. Akit’in “Koç’tan sistematik orman katliamı” manşetiyle ifşa ettiği skandalda Koç Üniversitesi’nin; lojman, mühendislik fakültesi, yabancı diller okulu ve yeni fakülte binası inşaatlarını 2017-2008 yılları arasında gizlice bitirdiği kaydedilmişti. Beton yapıları ormana dikerek doğa katliamı gerçekleştiren firmanın, başında Ali Koç’un bulunduğu Ark İnşaat olduğu bilgisine ulaşılmıştı.