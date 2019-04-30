0553 313 94 23

Koç Üniversitesi taban puanları 2019

ÖSYM Koç Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve yüzdelik dilimleri 2019. Üniversite sınavına girecek adaylar üniversitelerin 4 yıllık ve 2 yıllık taban puanlarını ve başarı sıralamalarını merak etmeye başladı. ÖSYM 2019 YKS TYT, AYT ve YDT sınav takvimini açıkladı. Buna göre, 2019 TYT sınavı 15 Haziran, AYT ve YDT 2019 sınavı 16 Haziran’da yapılacak. Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler üniversitesi taban puanları 2019 araştırıyor. Koç Üniversitesi taban puanları 2019, Koç Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması ve yüzdelik dilimleri 2019 ne kadar?

30 Nisan 2019 Salı 17:50
Koç Üniversitesi taban puanları 2019

ÖSYM Koç Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve yüzdelik dilimleri 2019. Üniversite sınavına girecek adaylar üniversitelerin 4 yıllık ve 2 yıllık taban puanlarını ve başarı sıralamalarını merak etmeye başladı. ÖSYM 2019 YKS TYT, AYT ve YDT sınav takvimini açıkladı. Buna göre, 2019 TYT sınavı 15 Haziran, AYT ve YDT 2019 sınavı 16 Haziran’da yapılacak. Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler üniversitesi taban puanları 2019 araştırıyor. Koç Üniversitesi taban puanları 2019, Koç Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması ve yüzdelik dilimleri 2019 ne kadar? 

Koç üniversitesi taban puanları 2019 4 yıllık Koç Üniversitesi taban puanları 2019, Koç Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması ÖSYM, Koç Üniversitesi taban puanları sıralaması açıklandı mı? Üniversite okuma hayali kuran milyonlarca öğrenci, YKS hazırlıklarına başladı. 2019 YKS sınav tarihleri de adaylar tarafından sık sık araştırılıyor. ÖSYM’nin resmi internet sitesinde konu ile ilgili açıklama yayınlanmasa da tarihler az çok tahmin ediliyor. TYT sınavı ne zaman? Üniversiteye geçişte ilk sınav olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 15 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. 2019 AYT ve YDT sınavı 16 Haziran 2019’da yapılacak. Milyonlarca öğrenci 2019 ÖSYM YKS sınavına hazırlanırken bir yandan da üniversite taban puanlarının yanında üniversite başarı sıralası ve yüzdelik dilimleri merak etmiyor değil. İşte Koç  Üniversitesi taban puanları 2019 haberleri...

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 17:50
  1. Koç Üniversitesi taban puanları 2019
  2. Koç Üniversitesi taban puanları
  3. Koç Üniversitesi başarı sıralaması
  4. Koç Üniversitesi yüzdelik dilimleri 2019
  5. ÖSYM Koç Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması ve yüzdelik dilimleri 2019

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ‘Köyüm Köylüm’de sona doğru
    1. ‘Köyüm Köylüm’de sona doğru
    2. İftar ve sahurda ne yemeli?Prof. Dr...
    3. Selendi’de ustalar kursiyerlerle..
    4. "Nükleer anlaşma sona yaklaşmıştır"
    5. Bulduğu 15 bin TL’lik künyeyi oyuncak..
    6. İçişleri Bakanlığından terörden..
    7. Borsa günü yükselişle tamamladı
    8. YSK’ya son evraklar Perşembe günü..
    9. İstanbul seçimi itirazlarında süreç..
    10. Ağabeyini ve yengesini silahla..
    11. Kozluk’ta HEM sergisine yoğun ilgi
    12. Bosna Hersek’ten Suriye’ye yardım
    13. TOKİ konutlarının hak sahipleri..
    14. Adıyaman'da korkunç kaza! Parçalara..
    15. Malatya’da otomobil şarampole uçtu: 1..
    16. Kamyonet şarampole devrildi: 1 yaralı
    17. Aliağa'da hurda deposunda patlama: 1 ölü
    18. 5 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan’ın..
    19. Foça’da öğrenciler, açık cezaevindeki..
    20. STK'lardan "yaşam koçu"nun "çocuk..
    21. Sarıgöllü öğrencilerin ’Sıfır Atık’..
    22. Gençlik merkezlerinden ortak etkinlik
    23. "Halkı, vatanı ve anayasal düzeni..
    24. Gana Büyükelçisi GAÜN’e hayran kaldı
    25. Gaziantep il birinciliği ferdi tenis..
    26. Melih Gökçek'ten olay Ekrem İmamoğlu..
    27. Kara Havacılık Komutanlığı darbe..
    28. FETÖ’den yargılanan Kemal Batmaz’ın..
    29. Gürsulu genç beyinler bilimsel eserler..
    30. Vergili, “Artık siyasi kimliği vardır,..
    ABD iyice haddini aştı! "Türkiye'ye almayın dedik, bekliyoruz"
    ABD iyice haddini aştı! "Türkiye'ye almayın dedik, bekliyoruz"
    Cübbeli Ahmet Hoca, öfkesinin sebebini anlattı: Gerekirse kuru ekmek yiyeceğiz...
    Cübbeli Ahmet Hoca, öfkesinin sebebini anlattı: Gerekirse kuru ekmek yiyeceğiz...
    Profesörden şok yorum: BAE casusunu benim akrabalarım infaz etmiştir
    Profesörden şok yorum: BAE casusunu benim akrabalarım infaz etmiştir
    Erol Mütercimler'den bomba açıklama! "Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ile aynı mezara bile girmez"
    Erol Mütercimler'den bomba açıklama! "Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ile aynı mezara bile girmez"
    Kılıçdaroğlu’na beklediği destek geldi!
    Kılıçdaroğlu’na beklediği destek geldi!

    Günün Karikatürü

    30 Nisan 2019
    ABD’liler medeniyet saçıyor... San Fransisco helaya döndü, sokaklar insan pisliğiyle doldu
    ABD’liler medeniyet saçıyor... San Fransisco helaya döndü, sokaklar insan pisliğiyle doldu
    Rıza Sarraf'ın nerede olduğu ortaya çıktı
    Rıza Sarraf'ın nerede olduğu ortaya çıktı