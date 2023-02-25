Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Koç Üniversitesi ilandaki tabloda belirtilen Tıp Fakültesine tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.

Müracaat edeceklerin bir sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce), MD diplomasını ve doçentlik belgesini (doçent kadrosu için), MD diplomasını ve tıpta uzmanlık belgesini (doktor öğretim üyesi kadrosu için), MD diplomasını ve doktora belgesini (doktor öğretim kadrosu için) PDF formatında ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar [email protected] e-posta

adresine göndermeleri gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliğinin Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye'de geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir.

Adayların aşağıda belirtilen genel koşullara ek olarak tabloda yer alan özel koşulları da sağlamaları gerekmektedir.

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Doçent kadrosu için:

• Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,

• Yaptığı çalışmalarla uluslararası tanınırlığa sahip olmak,

• Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak,

• Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. Maddesinin 7. Fıkrasında yer alan koşullardan birini sağlıyor olmak (RG, 23 Mart 2016, Sayı 29662)

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