Koç kitapları zehir saçıyor

Türkiye insanının yapısını bozmak için gecesini gündüzüne katan Haçlı Batı, yerli uzantıları eliyle her alanda dört koldan saldırıyor. Eşcinsellik sapkınlığını minicik çocuklara bulaştırmayı hedefleyen şer şebekeleri, kitapları zehir makinası olarak kullanmaya devam ediyor. Ahlaksız telkinlerle çocukların körpe zihinlerini iğdiş edici ifadelerle bezeli “Kız Çocuk Hakları Bildirgesi” ile “Erkek Çocuk Hakları Bildirgesi” gibi kitapların benzer örneklerinin yine Yapı Kredi Yayınları ve diğer yayınevleri tarafından piyasaya sürüldüğü öğrenildi.

YKY’nin her kitabında eşcinsellik var

Çocukların hemcinslerine aşık olma propagandasının yapıldığı Koç grubunun Yapı Kredi Yayınları’na (YKY) ait zehirli kitapların devamı niteliğini “Garfield” adlı kitap serisi oluşturuyor. Amerikalı ahlak yobazı Jim Davis’in kaleme aldığı 39 kitaptan oluşan seride, Garfield isimli kedinin Jon adlı arkadaşı üzerinden eşcinsellik algısı yürütülüyor. Koç grubuna ait YKY’nin Türkçe’ye çevirerek piyasaya sürdüğü kitaplarda, çocuklar için sempatik bir karakter imajı çizilen Jon dilinden “Haftasonu cinsiyet değiştirmek için ameliyat oluyorum” ifadelerine yer veriliyor.

Körpecik zihinlere ahlâksızlık pompalıyorlar

Ahlaksız algıya hizmet eden kitaplar Garfield serisiyle sınırlı değil. Aklî melekeleri henüz gelişmemiş olan çocuklara yönelik yayınlanan “Asi Kızlara Uykudan Önce Hikayeler” kitabında sözde bir ilkokul öğrencisinin anlatımıyla eşcinsel sapkınlık normalleştirilmeye çalışılıyor. Francesca Cavallo ve Elena Favilli isimli İtalyan yazarların kaleme aldığı, Hep Kitap Yayınevi’nin Türkçeleştirerek satış raflarına koyduğu rezil kitapta, kendisine kız denilmesini isteyen Coy adlı bir erkeğin annesiyle olan sözde diyaloğu aktarılıyor. Necis kitapta, bu durumu normal karşılayan ve çocuğunun cinsiyet değiştirme ameliyatı olmasını isteyen anne profili çiziliyor. Annesine “Ne zaman doktora gidip beni kız yapacağız” diye soran sözde ilkokul öğrencisi Coy’a bir doktorun ağzından, “Kendisini erkek gibi hisseden kız çocuklar ile kız gibi hisseden erkek çocuklar vardır. Onlara transseksüel deriz ve Coy da transseksüel bir kız” sözleri kullanılıyor. Kitapta sözde bir yargıcın ise eşcinsel olan Coy karakterinin annesine çocuğunun eşcinsel olduğu için erkek tuvaletini de kız tuvaletini de kullanma hakkının olduğunu söylüyor. Körpecik zihinlere ayan beyan ahlaksızlık pompalayan kitapların Haçlı Batı’nın ileri karakolları ABD ve İtalya menşeili olması dikkat çekiyor.

Koç ilk defa yapmıyor

Çocukları hedef alan ve Koç grubuna ait Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan “Kız Çocuk Hakları Bildirgesi” ile “Erkek Çocuk Hakları Bildirgesi” kitaplarında da skandal ifadelere yer verilmiş, hem erkek hem kız çocuklar için “İstedikleri kişiyi sevme hakkı vardır: Kız ya da erkek” ifadesi kullanılmıştı. Aklî melekeleri gelişmemiş çocuklara cinsel yönelim telkinlerinde bulunulan kitaplarda bariz şekilde eşcinsellik propagandası yapılmıştı.