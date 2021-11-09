  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Koç Holding'den 'batarya' açıklaması
Ekonomi

Koç Holding'den 'batarya' açıklaması

Koç Topluluğu tarafından batarya üretim tesisi kurulması amacıyla çalışmalar yürütüldüğü yönünde çıkan haberlere ilişkin Koç Holding, açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-11-09 21:19:00 -
Koç Holding'den 'batarya' açıklaması

Koç Holding'in, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Basın-yayın organlarında, Koç Topluluğu tarafından batarya üretim tesisi kurulması amacıyla çalışmalar yürütüldüğü yönünde haberler çıkmış, Topluluk şirketlerimize konuyla ilgili olarak çok sayıda soru ve yorum ulaşmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İş ortaklıklarımızdan Ford Otomotiv Sanayi AŞ tarafından ilk olarak 4.12.2020 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya açıklanan proje bazlı devlet yardımı ve buna bağlı yatırım teşviki kapsamında Kocaeli'de 130 bin adetlik batarya montaj tesisi kurulmasına yönelik çalışmalar devam etmekte olup, bunun dışında batarya yatırımı konusunda alınan bir karar bulunmamaktadır. Koç Topluluğu tarafından otomotiv sektörü ile ilgili gelişmeler yakından takip edilmekte ve her dönem yeni yatırım alternatiflerinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılmakta olup, bu değerlendirmeler sonucunda somut kararlar alınması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'ne göre gerekli açıklamalar yapılmaktadır. Bu kapsamda, medyaya yansıyan konuyla ilgili tebliğ kapsamında kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte herhangi bir gelişme bulunmamakta olup; işbu açıklama yatırımcılarımızdan gelen sorular üzerine yapılmıştır."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Teşkilat oyuncusundan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz açıklaması: Oktay Kaynarca ile görüştüm
Medya

Teşkilat oyuncusundan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz açıklaması: Oktay Kaynarca ile görüştüm

'Teşkilat' dizisinde rol alan Turgut Tunçalp, ekranlara veda eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile ilgili konuştu.
Cihat Yaycı 'buna gönül dayanmaz' deyip tarih verdi! Kritik Kerkük mesajı
Gündem

Cihat Yaycı 'buna gönül dayanmaz' deyip tarih verdi! Kritik Kerkük mesajı

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, 25 Kasım 2021 tarihinde Peşmerge güçlerinin Kerkük'e gireceğini ve asayişin Peşmerge'ye devredileceğini duyura..
AK Parti son seçim anketi sonuçlarını duyurdu
Siyaset

AK Parti son seçim anketi sonuçlarını duyurdu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, partisinin yaptırdığı son seçim anketini kamuoyu ile paylaştı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay