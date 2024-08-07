Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç'ın fabrikasında yangın

Bursa-Yalova kara yolunda bulunan ve Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç'ın sahibi olduğu yat üretim fabrikasının kimyasal depo kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Fabrika çalışanlarının tahliye edildiği yangın dolayısıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi sevk edildi.

Depodaki yangın, 20 araç desteğindeki 70 personelle yaklaşık 4 saatlik müdahaleyle fabrikaya sıçramadan kontrol altına alındı.

Ekiplerin depodaki söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

LÜKS MEGA YATLARI TANITMIŞTI

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Geçtiğimiz günlerde Bodrum Yalıkavak'ta bir tanıtım düzenleyen iş insanı İpek Kıraç, Sirena Marine'de üretilecek, yeni lüks mega yatların tanıtımını gerçekleştirmişti.

Kıraç'ın davetiine iş ve cemiyet dünyasından ünlü isimler katılmıştı. Kıraç, "Yeni pazarlar ve yeni ürünlerle büyüyeceğiz" diyerek, markasına dair hedefini açıklamıştı.

Kaynak: Odatv.com