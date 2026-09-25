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Gündem Fon vurguncularına darbe üstüne darbe! Dev soruşturmada mal varlıklarına el konuldu, yakalama kararı çıktı!
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Fon vurguncularına darbe üstüne darbe! Dev soruşturmada mal varlıklarına el konuldu, yakalama kararı çıktı!

Yeniakit Publisher
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Fon vurguncularına darbe üstüne darbe! Dev soruşturmada mal varlıklarına el konuldu, yakalama kararı çıktı!

Adalet Bakanı Akın Gürlek, milyonlarca vatandaşı mağdur eden fon soruşturmasına ilişkin çok sert açıklamalarda bulundu. Yürütülen kapsamlı operasyonlar çerçevesinde 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılırken, tüm fon sahipleri ile yöneticilerin mal varlıklarına el konuldu, birinci derece yakınlarının mal varlıkları ise donduruldu.

Fon soruşturmasına ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Gürlek, "Tüm fon sahipleri ile yönetici kademelerinde yer alan şüphelilerin mal varlıklarına el konulmuştur. Birinci derece yakınlarının mal varlıkları dondurulmuştur." dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Cumhurbaşkanımız Sayın@RTErdogan’ın liderliğinde; vatandaşlarımızın alın teriyle oluşturduğu birikimleri korumak, mali sistemimizin güvenliğini sağlamak ve suçtan elde edilen kazançların izini sürmek amacıyla devletimizin kurumları güçlü bir koordinasyon içerisinde çalışmaktadır.

Bu anlayışla, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Büromuz tarafından, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) desteği ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün çalışmalarıyla yürütülen fon soruşturması çok yönlü ilerlemektedir.

 

Bugüne kadar yürütülen operasyonlarda toplam 76 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır. 45 şüpheli tutuklanmış, 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulanmış, 12 şüpheli hakkında ise yakalama işlemleri başlatılmıştır. Gözaltındaki 14 şüphelinin adli işlemleri devam etmektedir.

Kimsenin mal kaçırmasına ve mağdur vatandaşlarımızın haklarına ulaşmasını engellemesine müsaade edilmemektedir. Tüm fon sahipleri ile yönetici kademelerinde yer alan şüphelilerin mal varlıklarına el konulmuştur. Birinci derece yakınlarının mal varlıkları dondurulmuştur.

Vatandaşlarımız müsterih olsun: Hiç kimsenin unvanı, görevi, ekonomik gücü veya çevresi hukukun üzerinde değildir. Kimse korunmamakta, kimse kayırılmamaktadır! Delillerin ortaya koyduğu sorumluluk zinciri takip edilmektedir.

Sorumluluğu bulunanlar hukuk önünde hesap verecek; mağdur vatandaşlarımızın hakkı sahipsiz bırakılmayacaktır.

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Yorumlar

Hırsızlar

Bu fon soygununda hırsızların hangi partide saklandıgını, korundugunu, beslendığini bu halk biliyor. Siz kendinşzi yormayın!
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