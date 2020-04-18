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Gündem

Koç ailesinin acı günü! Koronavirüsten hayatını kaybetti

4 yıl önce yaşamını yitiren iş adamı Mustafa Koç'un eşi Caroline Koç'un annesi Marianne Graud, corona virüs nedeniyle İzmir'de hayatını kaybetti.

2020-04-18 00:51:00 - 2020-04-18 00:54:04
Koç ailesinin acı günü! Koronavirüsten hayatını kaybetti

21 Ocak 2016'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç'un eşi Caroline Koç'un annesi Marianne Graud, koronavirüs nedeniyle İzmir'de yaşamını yitirdi.

Graud'un vefatını torunu Aylin Koç sosyal medya hesabından, 'Muhteşem, güzel büyükannem. Seni seviyorum Mormor, özleyeceğiz. Rahat uyu' mesajıyla duyurdu.

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Yorumlar

Murat

Koç. Annesi. Ne. GÜZEL. Ismini. Saklamamıș. Șü. Bir. Gercek ki. Butun dunya. Yayılmıș. Yafudi. Lrr. Bulundukları. Ülke in. ismini. Almıyor. Bů. Mustafa. Koç. Yafudi. Biz. Savașıyorüz. Ülkemiz için. Șehit. Oluyorum. Bů. Yafudiler. Ülkemiz kaymağını. Yiyiyorlar
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Sütçü İmam

Bu millete yaptıklarının karşılığını ya ahirette ya da her iki cihanda alacaklar!
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