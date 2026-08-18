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Mourinho'dan Okan Buruk'a müjdeli haber gelecek mi? Aslan'a Camavinga haberi: Satacaklar!

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Mourinho'dan Okan Buruk'a müjdeli haber gelecek mi? Aslan'a Camavinga haberi: Satacaklar!

Süper Lig'de birbirleriyle hep gergin dakikalar yaşayan Mourinho'dan Okan Buruk'a bu sefer müjdeli haber geldi.

#1
Foto - Mourinho'dan Okan Buruk'a müjdeli haber gelecek mi? Aslan'a Camavinga haberi: Satacaklar!

İtalyan basını, Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Camavinga için satış kararı verdiğini yazdı. Fransız yıldızın Galatasaray ihtimali yükseldi.

#2
Foto - Mourinho'dan Okan Buruk'a müjdeli haber gelecek mi? Aslan'a Camavinga haberi: Satacaklar!

Tutto Mercato'nun haberine göre; Camavinga, bu yaz Real Madrid'den ayrılabilir. Real cephesi oyuncuyu satmaya hazır... Teknik Direktör Mourinho'nun, 23 yaşındaki merkez orta saha konusundaki endişeleri, gerçeğe dönüştü. Portekizli çalıştırıcı onu 11 oyuncusu olarak görmüyor.

#3
Foto - Mourinho'dan Okan Buruk'a müjdeli haber gelecek mi? Aslan'a Camavinga haberi: Satacaklar!

Eduardo Camavinga'nın hazırlık kampındaki görüntüsü Mourinho'yu tatmin etmedi. Galatasaray, 1.82 boyundaki yıldız isimde Real Madrid'in kararını bekliyordu. Şu anda olası transferde 1 numaralı aday olarak Galatasaray gösteriliyor. Fakat La Liga temsilcisinin 50 milyon euro civarında bir bonservis beklentisi var.

#4
Foto - Mourinho'dan Okan Buruk'a müjdeli haber gelecek mi? Aslan'a Camavinga haberi: Satacaklar!

Sarı-Kırmızılı taraftarlar, transferlerde geç kalındığı gerekçesiyle yönetime tepki gösteriyordu. Yönetim ise, "Paramız var. Biraz bekleyin" tarzında açıklamalar yaptı. Fotospor'a göre; Eduardo Camavinga, beklenen yıldız kriterlerinin tamamını karşılıyor. Fransız yıldızda sıcak gelişmelere tanıklık edebiliriz.

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