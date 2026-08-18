Mourinho'dan Okan Buruk'a müjdeli haber gelecek mi? Aslan'a Camavinga haberi: Satacaklar!
Süper Lig'de birbirleriyle hep gergin dakikalar yaşayan Mourinho'dan Okan Buruk'a bu sefer müjdeli haber geldi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Süper Lig'de birbirleriyle hep gergin dakikalar yaşayan Mourinho'dan Okan Buruk'a bu sefer müjdeli haber geldi.
İtalyan basını, Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Camavinga için satış kararı verdiğini yazdı. Fransız yıldızın Galatasaray ihtimali yükseldi.
Tutto Mercato'nun haberine göre; Camavinga, bu yaz Real Madrid'den ayrılabilir. Real cephesi oyuncuyu satmaya hazır... Teknik Direktör Mourinho'nun, 23 yaşındaki merkez orta saha konusundaki endişeleri, gerçeğe dönüştü. Portekizli çalıştırıcı onu 11 oyuncusu olarak görmüyor.
Eduardo Camavinga'nın hazırlık kampındaki görüntüsü Mourinho'yu tatmin etmedi. Galatasaray, 1.82 boyundaki yıldız isimde Real Madrid'in kararını bekliyordu. Şu anda olası transferde 1 numaralı aday olarak Galatasaray gösteriliyor. Fakat La Liga temsilcisinin 50 milyon euro civarında bir bonservis beklentisi var.
Sarı-Kırmızılı taraftarlar, transferlerde geç kalındığı gerekçesiyle yönetime tepki gösteriyordu. Yönetim ise, "Paramız var. Biraz bekleyin" tarzında açıklamalar yaptı. Fotospor'a göre; Eduardo Camavinga, beklenen yıldız kriterlerinin tamamını karşılıyor. Fransız yıldızda sıcak gelişmelere tanıklık edebiliriz.
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