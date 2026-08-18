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Gündem Duran'dan YKS sonuçları için paylaşım! Gençlerimize gönüllerince bir gelecek diliyorum
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Duran'dan YKS sonuçları için paylaşım! Gençlerimize gönüllerince bir gelecek diliyorum

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Duran'dan YKS sonuçları için paylaşım! Gençlerimize gönüllerince bir gelecek diliyorum

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Üniversite hayaline kavuşan öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyor, tüm gençlerimize başarı dolu ve gönüllerince bir gelecek diliyorum" dedi.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün açıklanan YKS yerleştirme sonuçlarının kıymetli öğrencilerimiz, fedakar aileleri ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Üniversite hayaline kavuşan öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyor, tüm gençlerimize başarı dolu ve gönüllerince bir gelecek diliyorum." ifadelerini kullandı.

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