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Gündem Koç ailesini şoke eden skandal! 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismardan aranıyor!
Gündem

Koç ailesini şoke eden skandal! 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismardan aranıyor!

Vehbi Koç'un damadı İnan Kıraç'ın yeğeninin adı cinsel istismara karıştı. İnan Kıraç'ın ağabeyi olan ve yıllarca Koç holding bünyesinde çalışan Can Kıraç'ın 17 yaşındaki torunu C.A.K.'nın yılbaşı gecesi 14 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu ve olayın ardından yurt dışına kaçırıldığı ortaya çıktı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-11 17:08:00 -
Koç ailesini şoke eden skandal! 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismardan aranıyor!

Vehbi Koç'un damadı İnan Kıraç’ın ABD'de eğitim gören yeğeninin, 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu ve yurt dışına kaçtığı ortaya çıktı.

Koç Holding'in kurucusu Vehbi Koç'un damadı olan ve yıllarca Koç Holding bünyesinde çalışan İnan Kıraç’ın ailesi skandal bir haberle gündeme geldi.
İnan Kıraç’ın yine kendisi gibi yıllarca Koç ailesiyle çalışan ağabeyi Can Kıraç'ın 17 yaşındaki torunu, yılbaşı gecesini bir villada, yaşları 14 ila 18 arasında değişen kız-erkek karışık bir grupla geçirdi. Çeşme Alaçatı’daki villada Kıraç'ın torunu C.A.K., gecenin ilerleyen saatlerinde 14 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu.

Çocuklarının giysilerini yırtık görünce olay ortaya çıktı

TV100'den Devrim Tosunoğlu'nun haberine göre; partide kabusu yaşayan kız çocuğunu, ailesi saat 01.00 sıralarında villaya almaya geldiklerinde şoke oldular. Çocuklarının üzerindeki giysilerin yırtık olduğunu gören ailesi, kızlarına cinsel istismarda bulunulduğunu öğrendi.

Kıraç'ın torunu ABD'ye kaçırıldı

Konuyla ilgili ailenin şikayetçi olması üzerine polis, her yerde Kıraç’ın torunu C.A.K.’yı aramaya başladı. Ancak C.A.K.'nin skandal cinsel istismar olayının ertesi günü, eğitim gördüğü ABD'ye kaçırıldığı ortaya çıktı.

Soruşturma başlatıldı

Partiye katılanların cep telefonlarına el konulurken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

 

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