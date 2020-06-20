Kobra yılanını görenler gözlerine inanamadı! Ağızları açık bırakan anlar

Hindistan'da bir köye inen kral kobra yılanı, balık ağına dolandı. Günlerce o şekilde mansur kalan ve ilerleyemeyen yılanı, bir köylü fark etti. "İnsanlık ölmedi" dedirten kişi, yılanı dolandığı ağla birlikte köy meydanına getirdi.

Korkan ve ölmek üzere olan yılan, agresif davranışlar sergiledi. Kendisine en yakın olan adamı sokmak için fırsat kollamaya başladı. Köylünün her hareketini dikkatlice süzdü.

Kobra pet şişeden su içti

Bir süre sonra yılan sakinleşti. Adeta kaderine razı geldi. Belki de kendisini köy meydanına getiren kişinin yardım edeceğini anladı. Köylü hayatını kurtardığı kobra yılanına pet şişe ile su uzattı.

Günlerce su içmediği her halinden belli olan kobra yılanı, ağzını açtı. Yılan da kendisini kurtaran adama adeta minnet duyarcasına pet şişedeki sudan kana kana içti.

Bir kişinin getirdiği makası eline alan adam, balık ağının irmiklerini yılana zarar vermeden tek tek kesti. Ardından da yılanı ağzı kapaklı bir turşu bidonuna koyarak doğal ortamına bıraktı. Bu olayı tanık olan köylüler yardımsever kişiyi tebrik yağmuruna tuttu.

Bir kişi yılanın su içmesini ve kurtarılma anlarını cep telefonu ile kayıt etti ve sosyal medyadan paylaştı. Su içen yılan videosu izlenme rekorları kırdı.