KOBİ’lerin dijital yolculuğunda Mersin’den güçlü adım

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nın düzenlediği 'KOBİ’ler İçin Dijitalleşme Fırsatları' etkinliğinde Bakanlık, KOSGEB ve TÜBİTAK yetkilileri işletmelere dijital dönüşüm için sunulan Avrupa ve ulusal destekleri anlattı.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ev sahipliğinde “KOBİ’ler İçin Dijitalleşme Fırsatları” etkinliği, bölgedeki işletmelerin dijital dönüşüm sürecini hızlandırmayı amaçlayan kapsamlı bir buluşma oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB, TÜBİTAK ve ilgili kurumların katkılarıyla düzenlenen programda, Akdeniz Bölgesi KOBİ’lerinin dijitalleşme kapasitelerini artırmaya yönelik Avrupa odaklı destekler tanıtıldı.

Uzman isimler katılımcılara Dijital Avrupa Programı, Horizon Europe dijitalleşme çağrıları, EuroHPC girişimi, KOSGEB destekleri ve ulusal dijital dönüşüm programları hakkında bilgi verdi.

 

"Bu program güçlü bir adımdır "

Mersin Valisi Atilla Toros, etkinlikte yaptığı konuşmasında, dünyada rekabet şartlarının hızla değiştiğini belirterek, dijitalleşmenin kalkınmanın ana unsuru haline geldiğini söyledi. Toros, "KOBİ’lerimizi dijital dünyaya hazırlama yolunda bu program güçlü bir adımdır" dedi. Mersin’in lojistik gücü, genç nüfusu ve sanayi altyapısıyla dijital dönüşüm açısından büyük avantaja sahip olduğunu kaydeden Vali Toros, kentin bu alanda bölgesel bir merkez haline gelebileceğini ifade etti.

 

"KOBİ’lere destek milli bir meseledir "

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır ise Türkiye ekonomisinin temelinde KOBİ’lerin bulunduğunu vurguladı. Dijital ve yeşil dönüşüm süreçlerinde KOBİ’lerin zaman zaman zorlandığını söyleyen Çakır, "KOBİ’lere destek milli bir meseledir. KOBİ’ler dönüşmeden ekonomi dönüşemez" ifadelerini kullandı. Çakır, MTSO bünyesindeki Atölye1886 Endüstriyel Tasarım ve KOBİ Danışmanlık Merkezi aracılığıyla tersine mühendislik, artırılmış gerçeklik, yapay zeka ve dijital dönüşüm hizmetleri sunduklarını aktardı.

 

"Ana hedef dijital teknolojiye geçişi hızlandırmak"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Hande Merçan Aygen, KOBİ’lere sunulan AB proje fırsatlarını anlatarak, "Stratejimizde ana hedef dijital teknolojiye geçişi hızlandırmaktır" diye konuştu. Mersin’de verilen ADİM hizmetinin özellikle tarım teknolojileri alanında önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

 

440 milyon TL’lik destek

KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, yalın dönüşüm ve dijital dönüşümün önemine dikkat çekerek, "Yalın olmadan dijital olmuyor" dedi. Geçen yıl Mersin’de 175 milyon TL destek verdiklerini, 2025’in ilk 10 ayında bu rakamın 440 milyon TL’ye ulaştığını belirtti.

 

"Stratejik alanlarda çalışıyoruz"

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın, Türkiye’nin dijital ve sanayi dönüşümüne yönelik stratejik çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Uzay teknolojilerinden savunma sanayine, iklim ve tarım çalışmalarına kadar geniş bir yelpazede hizmet verdiklerini belirtti. Program, soru-cevap bölümü, plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

