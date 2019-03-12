0553 313 94 23

"KOBİ'leri e-ticarette büyütmek istiyoruz"

Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan:- "KOBİ'leri yakından tanımak, e-ticarete girmelerini ve işlerini e-ticarette büyütmeleri konusunda destek olmak istiyoruz. Bir dev e-ticaret ekosistemi yaratmak istiyoruz" - "Dünyada e-ticarette büyüme hızı yüzde 18 olmasına rağmen Türkiye'de bu sene yüzde 32'lik bir büyüme öngörüyoruz"

12 Mart 2019 Salı 16:48
"KOBİ'leri e-ticarette büyütmek istiyoruz"

İZMİR (AA) - Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, "KOBİ’leri yakından tanımak, e-ticarete girmelerini ve işlerini e-ticarette büyütmeleri konusunda destek olmak istiyoruz. Bir dev e-ticaret ekosistemi yaratmak istiyoruz." dedi.

İzmir'de düzenlenen Hepsiburada E-Ticaret Zirvesi'nde "E-ticaret ile İşinizi Dönüştürün" konulu bir sunum gerçekleştiren Erturan, Türkiye'nin e-ticarette hızlı bir gelişim içinde olduğunu, bu büyümenin önünde hiçbir engelin bulunmadığını ifade etti.

İnternet erişimi ve akıllı cihaz kullanımının dünya ortalamasının çok üzerinde bulunması ve bankacılık ödeme sisteminin daha güvenli olmasının Türkiye'nin bu alandaki en önemli avantajları olduğuna işaret eden Erturan, lojistik olarak da iyi bir noktada olduklarını, ülkenin her yerine ertesi gün teslimat yapabildiklerini vurguladı.

Erturan, "Dünyada e-ticarette büyüme hızı yüzde 18 olmasına rağmen Türkiye'de bu sene yüzde 32'lik bir büyüme öngörüyoruz. E-ticaret daha çok elektronik ürün satışları ile başladı ama Türkiye'de şu anda her türlü ürün satılabiliyor." diye konuştu.


- Dev e-ticaret ekosistemi


Mutlu Erturan, e-ticaret perakende satış oranının ABD'de yüzde 15 iken, Türkiye'de yüzde 4 gibi düşük bir rakam olduğunu belirterek, dünyada yüzde 3,5-4'lerin bir kırılma noktası olduğunu, bu nedenle ilerleyen dönemde bu oranda hızlı bir artış beklediklerini kaydetti.

Erturan, şöyle devam etti:

"KOBİ’leri yakından tanımak, e-ticarete girmelerini ve işlerini e-ticarette büyütmeleri konusunda destek olmak istiyoruz. Bir dev e-ticaret ekosistemi yaratmak istiyoruz. Her ay 102 milyon ziyaret sayımız, 32 milyon tekil ziyaretçimiz, 17 bin iş ortağımız, 15 milyon uygulama ziyaretimiz var. Biz sadece satış platformu değiliz. Hepsiburada ayrıca, müşterilerin ürün ile ilgili bilgi alabildiği, markanızı tanıdığı bir platform. Buradan markanızı tanıtabilirsiniz."

Hepsiburada'nın ürünün güvenliğinden pazarlamasına kadar hizmet veren büyük bir ekosistem olduğunu aktaran Erturan, bu nedenle bu pazaryerinin içinde yer almanın çok önemli olduğunu vurguladı.


- E-ihracata yoğun ilgi


Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Erturan, Türkiye'nin her yerinden 4 binden fazla kadın girişimcilerinin olduğunu ve kadınlara yönelik çeşitli destekleri bulunduğunu bildirdi.

E-ihracatta İngilizce ve Arapça dillerinde hizmet veren telefon uygulamasını başlattıklarını, Rusya ve Türk Cumhuriyetlerden de yoğun ilgi gördüklerini ifade eden Erturan, "2023 yılında Türkiye e-ticaret pazarı olarak 350 milyar lira hedefimiz var ve buna ulaşmak istiyoruz." dedi.

Hepsiburada Kurumsal İletişim ve İlişkiler Grup Başkanı Koray Öztürkler de halihazırda 35 milyar lira olan Türkiye e-ticaret pazar büyüklüğünün 2023 yılında 350 milyar lira olmasını öngördüklerini ve bunun 70 milyar lirasının e-ihracattan gelmesini beklediklerini kaydetti.

Öztürkler, İzmirli işletmelerin bu artıştan payını alacağından emin olduğunu söyledi.

Zirvede İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ve Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Gökçüoğlu da konuşma yaptı.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 16:48
  1. E-ticaret Zirvesi
  2. hepsiburada

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bingöl'de 109 düzensiz göçmen yakalandı
    1. Bingöl'de 109 düzensiz göçmen yakalandı
    2. Kuzey Kore'deki parlamento seçimi
    3. Loris Karius Avrupa'da gündem oldu
    4. "Koşullara rağmen ihracatımızı..
    5. Bu da 65 liralık dolandırıcılık
    6. Rekabet Kurumu’ndan Google hakkında..
    7. Yangın iki katlı ahşap evi kül etti
    8. Seçen, Yeni Galericiler Sitesi ve..
    9. ADÜ 24. Spor Şenliği başladı
    10. İşaret diliyle İstiklal Marşı’nı..
    11. Hakkari'de bir terörist 24 kilo 660..
    12. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:
    13. Isparta’da İstiklal Marşı’nın 98.kabul..
    14. AK Parti'nin Büyükçekmece mitingi
    15. Başkan Dağtekin’den ezan ve beka..
    16. Rusya Ukrayna'ya nota verdi
    17. Kanada şirketi Özbekistan'da altın..
    18. Endüstriyel kenevir tarımına özel..
    19. GÜNCELLEME - HDP seçim bürosu..
    20. Bilecikli kadınlar ezanı ıslıklayan..
    21. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’den..
    22. Giresun Kültür Evi tamamlanıyor
    23. Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nda..
    24. Kutsal emanetler Bandırma’da
    25. AK Parti'nin Büyükçekmece mitingi
    26. Orkun Kökçü, 2023'e kadar Feyenoord'da
    27. Türkiye'den çok sert S-400 açıklaması!
    28. Gebze halkalı tren hattı ücreti tam..
    29. Beşiktaş'ta divan başkanlık seçimine..
    30. Altının kilogramı 227 bin 400 liraya..
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    CHP'nin adayından Fatiha Suresine büyük saygısızlık!
    CHP'nin adayından Fatiha Suresine büyük saygısızlık!
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü