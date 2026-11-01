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Kobi KOBİ'lere ilk patent başvurusuna yüzde 75 indirim!
Kobi

KOBİ'lere ilk patent başvurusuna yüzde 75 indirim!

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KOBİ'lere ilk patent başvurusuna yüzde 75 indirim!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ilk kez patent başvurusunda bulunacak KOBİ’lere başvuru, araştırma ve inceleme raporu ücretlerinde yüzde 75 indirim uygulanacağını açıkladı.

Türk Patent ve Marka Kurumu’nun (TÜRKPATENT) 2026 yılı ücret tarifesinde değişikliğe gidildi. Yapılan düzenlemeyle, ilk kez patent başvurusunda bulunacak KOBİ’ler ile yapay zeka alanında geliştirilen yeniliklerin patentlenmesini teşvik etmek amacıyla belirli hizmetlerde indirim sağlandı. Konuya ilişkin tebliğ değişikliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 

“Yüzde 50 indirim uyguluyoruz”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, düzenlemeye ilişkin sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türk Patent ve Marka Kurumu olarak, KOBİ’lerimizin buluşlarının ve ülkemizde yapay zeka alanında geliştirilen yeniliklerin patentlenmesini teşvik etmek amacıyla önemli bir indirim uygulamasını hayata geçirdik. İlk kez patent başvurusunda bulunacak KOBİ’lerimizin, ilk patent başvurularında başvuru, araştırma ve inceleme raporu ücretlerinde yüzde 75 indirim sağlıyoruz. Yapay zeka alanındaki patent başvurularında, acil araştırma raporu düzenleme ücretinde yüzde 50 indirim uyguluyoruz" ifadelerini kullandı.

 

Bakan Kacır, girişimcileri desteklemeyi sürdüreceklerini belirterek, "Yenilikçi fikirlerin buluşa, buluşların katma değere dönüşmesi için girişimcilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

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