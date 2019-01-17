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"KOBİ'lere, Girişimcilere Sağlanan Destekler ve Finans Olanakları" paneli

TOSYÖV Başkanı Şerafettin Nezih Kuleyin:- "Ülkemizdeki yerli üretimi uluslararası rekabetçi hale getireceğiz. Bunun için organize sanayi bölgeleriyle çalışarak onların nitelikli insan gücünü arttırmaya çalışıyoruz. Etik kavramını iş yaşamımızda hakim kılmaya çalışıyoruz"- Denizbank KOBİ Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Murat Kulaksız: - "Geldiğimiz noktada denge sağlanmaya başladı. Cari açık çok düşük seviyelere indi. Dış ticaret açığı, ihracatın artmasından dolayı tarihi zirvesinde. Enflasyon düşmeye devam ediyor. Umarım daha da düşecek. Dolayısıyla sağladığımız kredi imkanlarıyla faizlerin düşmesine daha bir etki yapacaktır ve KOBİ'lerin önünü daha da açacaktır"

17 Ocak 2019 Perşembe 17:11
"KOBİ'lere, Girişimcilere Sağlanan Destekler ve Finans Olanakları" paneli

KOCAELİ (AA) - Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) Başkanı Şerafettin Nezih Kuleyin, "Ülkemizdeki yerli üretimi uluslararası rekabetçi hale getireceğiz. Bunun için organize sanayi bölgeleriyle çalışarak onların nitelikli insan gücünü arttırmaya çalışıyoruz. Etik kavramını iş yaşamımızda hakim kılmaya çalışıyoruz." dedi.

TOSYÖV, KOSGEB, Kredi Garanti Fonu iş birliği ve DenizBank, Bilkent Cyberpark, LOGO Yazılım ve KOBİ Efor çözüm ortaklığında, Kocaeli Sanayi Odası'nın destekleriyle düzenlenen "KOBİ’lere, Girişimcilere Sağlanan Destekler ve Finans Olanakları" konulu panel, KSO Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Panelin açılışında konuşan TOSYÖV Başkanı Kuleyin, TOSYÖV'ün, KOSGEB'in kurucuları arasında ve delegesi olduğunu ifade ederek, vakfın, girişimcilerin gücü olduğunu söyledi.

Kuleyin, KOBİ kavramını TOSYÖV'ün hayata geçirdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"TOSYÖV rekabetçi bir yerli üretimi hakim kılmaya çalışıyor. Türk sanayisinde böyle bir ideali var. Niye 'rekabetçi yerli üretim' diyoruz? Bütün dünyada Sanayi 4.0, Toplum 5.0 gibi kavramlar tartışılırken, Türkiye için bizim farklı bir kavram söylememizin nedeni var. Nedeni Sanayi 4.0, Toplum 5.0 kavramını ortaya atan Almanlar ile Japonlar arasında Türkiye'nin farkı var. Bu ülkelerin bizden şöyle farklılıkları var; dış ticaret fazlaları var, nüfusları yaşlanıyor ve azalıyor, sanayinin bütün aşamalarını geçmişler."


- "Etik kavramını iş yaşamımızda hakim kılmaya çalışıyoruz"


Türkiye'de ithalatın ihracattan fazla olduğunu, genç işsizler bulunduğunu ve genç bir nüfusa sahip olduklarını anlatan Kuleyin, ülke olarak sanayinin bütün adımlarını atlayarak gittiklerini söyledi.

Türkiye'ye yönelik sanayi kalkınma modeli bulmaları gerektiğini belirten Kuleyin, "Ülkemizdeki yerli üretimi uluslararası rekabetçi hale getireceğiz. Bunun için organize sanayi bölgeleriyle çalışarak onların nitelikli insan gücünü arttırmaya çalışıyoruz. Etik kavramını iş yaşamımızda hakim kılmaya çalışıyoruz." dedi.

İş yaşamındaki doğru insan modelinin sanayileşme açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Kuleyin, bu bağlamda KOBİ'lerin güçlü finans kaynaklarına erişmesi kadar bu kaynakları nasıl kullandığının da önemli olduğunu kaydetti.


- "Kocaeli, sanayisi ve vergi toplama oranıyla önemli bir kent"


Denizbank KOBİ Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Murat Kulaksız da Kocaeli'nin, Türkiye'nin önemli sanayi kentlerinden biri olduğunu, bu kentte çok önemli proje ve yatırım gerçekleştirdiklerini anlattı.

Denizbank olarak hedeflerinin, KOBİ'lerin finansmana hızlı ve uygun maliyetle ulaşmasını sağlamak olduğunu ifade eden Kulaksız, "Türkiye'nin ekonomik markası Marmara Bölgesi'dir. İstanbul da bu bölgede ama Kocaeli'nin yeri çok ayrı... Dış ticarette İstanbul'dan sonra ikinci büyük şehir olması... Yüzde 95-96 vergi toplama oranı var. Hem karlı yatırımlar yapan hem vergisini toplayan ve ödeyen, özellikle otomotiv ve kimyasal endüstride, yan sanayi KOBİ'lerle müthiş bir ekonomik değer sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

KOBİ'lerin ticari kredilerinde teminat konusunu aşmaya çalıştıklarını aktaran Kulaksız, verdikleri İşletme Kart ile müşterilerinin eşit taksit kredi kullanabildiğini, harcama yapabildiğini anlattı.

Son 5 yılın ortalamasına bakıldığında, her yıl açılan KOBİ sayısının kapanandan daha fazla ancak 2018'de ekonomik durgunluklar nedeniyle kapanan firma sayısının daha fazla olduğunu belirten Kulaksız, "Ama geldiğimiz noktada denge sağlanmaya başladı. Cari açık çok düşük seviyelere indi. Dış ticaret açığı, ihracatın artmasından dolayı tarihi zirvesinde. Enflasyon düşmeye devam ediyor. Umarım daha da düşecek. Dolayısıyla sağladığımız kredi imkanlarıyla faizlerin düşmesine daha bir etki yapacaktır ve KOBİ'lerin önünü daha da açacaktır." şeklinde konuştu.

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ise kentteki KOBİ'lerle ilgili bilgi verdi.


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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 17:11
  1. KOBİ
  2. KOBİ'lere Girişimcilere Sağlanan Destekler ve Finans Olanakları
  3. Kocaeli Sanayi Odası
  4. panel

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