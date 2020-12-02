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Ekonomi KOBİ’lere büyük destek
Ekonomi

KOBİ’lere büyük destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ‘İmalat Sanayiinde Dijitalleşme’ temalı çağrıyla akıllı teknolojileri geliştiren veya üretim süreçlerinde kullanan KOBİ’lere maddi yardımda bulunduklarını belirterek, “Gelinen aşamada 396 irili ufaklı işletmemizin 158 milyon liralık destekten faydalandırma kararı aldık. Bu destek tutarının 62.5 milyon lirası ise geri ödemesiz” ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-02 16:29:00 -
KOBİ’lere büyük destek

Küresel salgınının imalat sanayiinde dijitalleşmeyi tetikleyici bir etkide bulunduğuna işaret eden Varank, şöyle dedi: “KOBİ’lerimiz artık dijital dönüşümün ne kadar gerekli olduğunu daha iyi kavradılar. Hedefimiz, dijital teknolojilerin yerli imkânlarla üretilmelerini ve ticarileştirilmelerini sağlayarak güçlü bir dijital ekosistem oluşturmak. Bunun için yerli ve yetkin dijital teknoloji geliştiricisi KOBİ’lere yenilerini eklemeyi istiyoruz. Ayrıca KOBİ’lerimizin iş süreçlerine dijitalleşmeyi entegre etmelerini de önemsiyoruz. Sanayide dijitalleşme konusunda önümüzdeki yıllarda da KOBİ’lerimizi desteklemeye devam edeceğiz.”

Yabancılara kapımız açık

4. TRT World Forum 2020’ye katılan Bakan Varank, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’yla katma değerli üretimi ve ihracatı arttırmayı hedeflediklerini dile getirdi ve “Kapılarımız dünyanın her yerinden araştırmacılar ile iş insanlarına her zaman açık” diye konuştu.

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