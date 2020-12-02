KOBİ’lere büyük destek

Küresel salgınının imalat sanayiinde dijitalleşmeyi tetikleyici bir etkide bulunduğuna işaret eden Varank, şöyle dedi: “KOBİ’lerimiz artık dijital dönüşümün ne kadar gerekli olduğunu daha iyi kavradılar. Hedefimiz, dijital teknolojilerin yerli imkânlarla üretilmelerini ve ticarileştirilmelerini sağlayarak güçlü bir dijital ekosistem oluşturmak. Bunun için yerli ve yetkin dijital teknoloji geliştiricisi KOBİ’lere yenilerini eklemeyi istiyoruz. Ayrıca KOBİ’lerimizin iş süreçlerine dijitalleşmeyi entegre etmelerini de önemsiyoruz. Sanayide dijitalleşme konusunda önümüzdeki yıllarda da KOBİ’lerimizi desteklemeye devam edeceğiz.”

Yabancılara kapımız açık

4. TRT World Forum 2020’ye katılan Bakan Varank, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’yla katma değerli üretimi ve ihracatı arttırmayı hedeflediklerini dile getirdi ve “Kapılarımız dünyanın her yerinden araştırmacılar ile iş insanlarına her zaman açık” diye konuştu.