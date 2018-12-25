KOBİ’lere alacak sigortası ticareti büyütecek

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, KOBİ’lerin ticari alacaklarının garanti altına alınması amacıyla geliştirilen Devlet Destekli Alacak Sigortası Sistemi ile vadeli mal ve hizmet satışlarının sigortalanması ve ticaretin büyümesi sağlanacak.

Resmi Gazete’nin dünkü sayısında usul ve esasları yayımlanan ve 2019 yılında uygulanmaya başlanacak Devlet Destekli Alacak Sigortası Sistemi ile devlet destekli milli bir sistem oluşturuldu. Sistem kapsamında 120, 180 veya 360 güne kadar vadeli satışlar için teminat sağlanacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yayımladığı infografikle sistemin işleyişine ilişkin bilgi aktardı. Buna göre, Bakanlığın oluşturacağı yeni sigorta modelinde KOBİ’lerin alacakları garanti altına alınacak. Bakanlıkça milli bir sistem olan Devlet Destekli Alacak Sigortası Havuzu kurulacak. Bu sigortayla KOBİ’lerin alacaklarını tahsil edememeleri durumunda, alacaklarının önemli bir kısmı havuz tarafından karşılanacak. Bakan Albayrak, “1 Ocak’ta başlayacak bu sistem, tüm KOBİ’lerimize hayırlı uğurlu olsun” ifadesini kullandı.