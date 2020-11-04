KOBİ kredileri 9 ayda yüzde 38 arttı

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - KOBİ'lere kullandırılan toplam nakdi kredilerin tutarı 9 aylık dönemde 233,6 milyar liralık artışla 848 milyar 910 milyar liraya yükseldi.

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, KOBİ'lere verilen toplam kredilerin yüzde 37,5'ine karşılık gelen 318,4 milyar liralık kısmı orta büyüklükteki işletmelere kullandırıldı. Eylül sonu itibarıyla söz konusu türdeki işletmelere kullandırılan kredi tutarı geçen yıl sonuna kıyasla yüzde 31,5 arttı.

Aynı dönemde küçük işletmelere kullandırılan krediler yüzde 41,1'lik artışla 272,2 milyar liraya, mikro işletmelere kullandırılan krediler de yüzde 43,3'lük yükselişle 258,3 milyar liraya ulaştı.

Küçük ve mikro işletmelere kullandırılan kredilerin toplam KOBİ kredileri içindeki payı sırasıyla yüzde 32,1 ve yüzde 30,4 olarak gerçekleşti.





- 667 bin yeni müşteri





Müşteri sayıları açısından değerlendirildiğinde KOBİ niteliğindeki müşteri sayısı 9 aylık dönemde 667 bin 254 artarak 3 milyon 771 bin 411'e ulaştı. Böylece müşteri sayısı 9 aylık dönemde yüzde 21,5 artış gösterdi.

Toplam müşteri içinde en fazla payı yüzde 84,8 oran ve 3 milyon 198 bin 691 adet ile mikro işletme niteliğindeki müşteriler aldı.

Bu işletme türünü yüzde 11,7'lik payla küçük işletmeler ve yüzde 3,4'lük oranla orta büyüklükteki işletmeler takip etti.

Eylül 2020 itibarıyla KOBİ niteliğindeki işletmelerin toplam KOBİ nakdi kredi bakiyeleri (milyon TL) ve müşteri sayıları (adet) şöyle: