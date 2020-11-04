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Ekonomi KOBİ kredileri 9 ayda yüzde 38 arttı
Ekonomi

KOBİ kredileri 9 ayda yüzde 38 arttı

KOBİ'lere kullandırılan toplam nakdi kredilerin tutarı eylül sonu itibarıyla geçen yılın sonuna göre yüzde 38 artarak 848,9 milyar liraya ulaştı - Orta büyüklükteki işletmelere, küçük işletmelere ve mikro işletmelere kullandırılan kredi tutarı eylül sonunda sırasıyla 318,4 milyar lira, 272,2 milyar lira ve 258,3 milyar lira oldu - Eylül sonu itibarıyla nakdi kredi kullandırılan KOBİ niteliğindeki müşteri sayısı yüzde 21,5 artışla 3,8 milyona yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-11-04 11:24:34 -
KOBİ kredileri 9 ayda yüzde 38 arttı

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - KOBİ'lere kullandırılan toplam nakdi kredilerin tutarı 9 aylık dönemde 233,6 milyar liralık artışla 848 milyar 910 milyar liraya yükseldi.

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, KOBİ'lere verilen toplam kredilerin yüzde 37,5'ine karşılık gelen 318,4 milyar liralık kısmı orta büyüklükteki işletmelere kullandırıldı. Eylül sonu itibarıyla söz konusu türdeki işletmelere kullandırılan kredi tutarı geçen yıl sonuna kıyasla yüzde 31,5 arttı.

Aynı dönemde küçük işletmelere kullandırılan krediler yüzde 41,1'lik artışla 272,2 milyar liraya, mikro işletmelere kullandırılan krediler de yüzde 43,3'lük yükselişle 258,3 milyar liraya ulaştı.

Küçük ve mikro işletmelere kullandırılan kredilerin toplam KOBİ kredileri içindeki payı sırasıyla yüzde 32,1 ve yüzde 30,4 olarak gerçekleşti.


- 667 bin yeni müşteri


Müşteri sayıları açısından değerlendirildiğinde KOBİ niteliğindeki müşteri sayısı 9 aylık dönemde 667 bin 254 artarak 3 milyon 771 bin 411'e ulaştı. Böylece müşteri sayısı 9 aylık dönemde yüzde 21,5 artış gösterdi.

Toplam müşteri içinde en fazla payı yüzde 84,8 oran ve 3 milyon 198 bin 691 adet ile mikro işletme niteliğindeki müşteriler aldı.

Bu işletme türünü yüzde 11,7'lik payla küçük işletmeler ve yüzde 3,4'lük oranla orta büyüklükteki işletmeler takip etti.

Eylül 2020 itibarıyla KOBİ niteliğindeki işletmelerin toplam KOBİ nakdi kredi bakiyeleri (milyon TL) ve müşteri sayıları (adet) şöyle:

Nakdi krediler

Müşteri sayısı

Orta büyüklükteki işletmeler

318.447

129.652

Küçük işletmeler

272.201

443.068

Mikro işletmeler

258.261

3.198.691

Toplam

848.910

3.771.411

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