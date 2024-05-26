Koah bronşit ve öksürük için kozalak kürü! İbrahim Saraçoğlu, faydalı pekmez diye konuştu! Yapmak istediler
İbrahim Saraçoğlu, şifalı bitkiler ve tedavi yöntemleri çok etkilidir. Koah, bronşit, öksürük için çözüm arayanlar, Kozalak Kürü için yapılışını sizin için araştırdık. İbrahim Saraçoğlu hakkında çam ağacının yapraklarının astım, bronşit gibi hastalıklara iyi geldiğini söyledi. Herkes almak için harekete geçti.
Koah, Bronşit, Öksürük İçin Çözüm Arayanlar…
İbrahim Saraçoğlu, çam ağacının yapraklarının astım, bronşit gibi hastalıklara iyi geldiğini söylemiştir. Bununla birlikte akciğer hastalıklarında, müzmin öksürüklerde, balgam söktürme ve nefes açma gibi konularda yardımcı olduğunun da altını çizmiştir. Kozalak şurubu tarifi nasıl yapılır Saraçoğlu? Kaynatmadan kozalak şurubu yapabilirsiniz! Çam kozalak şurubu faydaları ve zararları
Faydaları neredeyse hiç duyulmamış özel bir bitki çam kozalağı. Evlerde çoğu zaman dekor amaçlı kullanılan kozalağın faydaları öyle çok ki, duyduktan kendisinin reçelini bile yapıp afiyetle yiyebilirsiniz!
Kozalak Kürü Faydaları
Astım
Koah
Bronşit
Balgam sökücü
Öksürük
Ve sigara kullananlar için çok şifalı
Kozalak Reçeli İçin Gerekli Malzemeler
20 adet yeşil kozalak
2,5 lt su ile 1 saat kaynayacak
9-10 bardak şeker ekleyin.
Pekmez kıvamı olana kadar kaynatmaya devam edin.
1 tatlı kaşığı limon tuzu ekleyip 10 dk kadar kaynatıp ocaktan alın.
Kozalaklarla beraber kavanozlara koyup sabah aç karnına 1 yemek kaşığı tüketin.
Kozalaklar yenmiyor tabiki özleşmesi için beraber konuluyor.
Hemen tüketmeye başlayabilirsiniz.
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