  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Koah bronşit ve öksürük için kozalak kürü! İbrahim Saraçoğlu, faydalı pekmez diye konuştu! Yapmak istediler
Kadın - Aile

Koah bronşit ve öksürük için kozalak kürü! İbrahim Saraçoğlu, faydalı pekmez diye konuştu! Yapmak istediler

Yeniakit Publisher
2024-05-26 20:04:00 - 2024-05-26 20:22:14
Koah bronşit ve öksürük için kozalak kürü! İbrahim Saraçoğlu, faydalı pekmez diye konuştu! Yapmak istediler

İbrahim Saraçoğlu, şifalı bitkiler ve tedavi yöntemleri çok etkilidir. Koah, bronşit, öksürük için çözüm arayanlar, Kozalak Kürü için yapılışını sizin için araştırdık. İbrahim Saraçoğlu hakkında çam ağacının yapraklarının astım, bronşit gibi hastalıklara iyi geldiğini söyledi. Herkes almak için harekete geçti.

Koah, Bronşit, Öksürük İçin Çözüm Arayanlar…

İbrahim Saraçoğlu, çam ağacının yapraklarının astım, bronşit gibi hastalıklara iyi geldiğini söylemiştir. Bununla birlikte akciğer hastalıklarında, müzmin öksürüklerde, balgam söktürme ve nefes açma gibi konularda yardımcı olduğunun da altını çizmiştir. Kozalak şurubu tarifi nasıl yapılır Saraçoğlu? Kaynatmadan kozalak şurubu yapabilirsiniz! Çam kozalak şurubu faydaları ve zararları

Faydaları neredeyse hiç duyulmamış özel bir bitki çam kozalağı. Evlerde çoğu zaman dekor amaçlı kullanılan kozalağın faydaları öyle çok ki, duyduktan kendisinin reçelini bile yapıp afiyetle yiyebilirsiniz!

Kozalak Kürü Faydaları

Astım
Koah
Bronşit
Balgam sökücü
Öksürük
Ve sigara kullananlar için çok şifalı
Kozalak Reçeli İçin Gerekli Malzemeler
20 adet yeşil kozalak
2,5 lt su ile 1 saat kaynayacak

9-10 bardak şeker ekleyin.
Pekmez kıvamı olana kadar kaynatmaya devam edin.
1 tatlı kaşığı limon tuzu ekleyip 10 dk kadar kaynatıp ocaktan alın.
Kozalaklarla beraber kavanozlara koyup sabah aç karnına 1 yemek kaşığı tüketin.
Kozalaklar yenmiyor tabiki özleşmesi için beraber konuluyor.
Hemen tüketmeye başlayabilirsiniz.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İyi pişmeyen sütteki tehlikeye dikkat! Vücudu tam bir bakteri yuvası oluyor!
İyi pişmeyen sütteki tehlikeye dikkat! Vücudu tam bir bakteri yuvası oluyor!

Kadın - Aile

İyi pişmeyen sütteki tehlikeye dikkat! Vücudu tam bir bakteri yuvası oluyor!

Canan Karatay kansızlığın sebebini açıkladı! Yemekten sonra o hatayı yapmayın
Canan Karatay kansızlığın sebebini açıkladı! Yemekten sonra o hatayı yapmayın

Kadın - Aile

Canan Karatay kansızlığın sebebini açıkladı! Yemekten sonra o hatayı yapmayın

İbn-i Sînâ'nın gizli tarif: Bir kaşığı bile derdinizi çözecek
İbn-i Sînâ'nın gizli tarif: Bir kaşığı bile derdinizi çözecek

Kadın - Aile

İbn-i Sînâ'nın gizli tarif: Bir kaşığı bile derdinizi çözecek

Bebekler için vitamin bombası çorba tarifi nasıl yapılır?
Bebekler için vitamin bombası çorba tarifi nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Bebekler için vitamin bombası çorba tarifi nasıl yapılır?

Kavun ve Karpuz: Çekirdeklerini dondurun, dondurma satın almayın!
Kavun ve Karpuz: Çekirdeklerini dondurun, dondurma satın almayın!

Kadın - Aile

Kavun ve Karpuz: Çekirdeklerini dondurun, dondurma satın almayın!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23