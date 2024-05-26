Koah bronşit ve öksürük için kozalak kürü! İbrahim Saraçoğlu, faydalı pekmez diye konuştu! Yapmak istediler

Koah, Bronşit, Öksürük İçin Çözüm Arayanlar…

İbrahim Saraçoğlu, çam ağacının yapraklarının astım, bronşit gibi hastalıklara iyi geldiğini söylemiştir. Bununla birlikte akciğer hastalıklarında, müzmin öksürüklerde, balgam söktürme ve nefes açma gibi konularda yardımcı olduğunun da altını çizmiştir. Kozalak şurubu tarifi nasıl yapılır Saraçoğlu? Kaynatmadan kozalak şurubu yapabilirsiniz! Çam kozalak şurubu faydaları ve zararları

Faydaları neredeyse hiç duyulmamış özel bir bitki çam kozalağı. Evlerde çoğu zaman dekor amaçlı kullanılan kozalağın faydaları öyle çok ki, duyduktan kendisinin reçelini bile yapıp afiyetle yiyebilirsiniz!

Kozalak Kürü Faydaları

Astım

Koah

Bronşit

Balgam sökücü

Öksürük

Ve sigara kullananlar için çok şifalı

Kozalak Reçeli İçin Gerekli Malzemeler

20 adet yeşil kozalak

2,5 lt su ile 1 saat kaynayacak

9-10 bardak şeker ekleyin.

Pekmez kıvamı olana kadar kaynatmaya devam edin.

1 tatlı kaşığı limon tuzu ekleyip 10 dk kadar kaynatıp ocaktan alın.

Kozalaklarla beraber kavanozlara koyup sabah aç karnına 1 yemek kaşığı tüketin.

Kozalaklar yenmiyor tabiki özleşmesi için beraber konuluyor.

Hemen tüketmeye başlayabilirsiniz.

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