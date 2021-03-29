Klopp, Ozan Kabak için kararını verdi

Liverpool, devre arasında Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Ozan Kabak'ın bonservisini alıyor.

The Sunday World'de yer alan habere göre; İngiliz ekibi, Dijk ve Joe Gomez'i tutarak sık sık sakatlanan Joel Matip ise elden çıkaracak. Matip'in satılmasından elde edilecek gelir ile yeni ve genç bir stoper alınacak.

Liverpool, Schalke'den 1.1 milyon avro ücretle kiraladığı, 21 milyon avro satın alma opsiyonu olan Ozan Kabak'ı, Jürgen Klopp'un "Kadromuzda tutalım" raporu üzerine bonservisiyle satın alacak.

Bu haber hakkında konuşan Liverpool efsanesi John Aldridge, "Ozan Kabak, ilk maçlarda yeterli değilmiş gibi görünüyordu. Ancak, o maçlar sonucunda Ozan Kabak ile ilgili bir kanıya varmak haksızlık olurdu. Son dönemde oynadığı maçlarda ise gerçekten ümit vadetti. Bence Liverpool'un gelecekteki savunma problemlerine cevap verecek bir stoper olacak." yorumunu yaptı.

Galatasaray altyapısından yetişen 21 yaşındaki Ozan Kabak, Liverpool formasıyla 5 lig, 1 Şampiyonlar Ligi maçında forma giydi.

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, Ozan Kabak'tan memnun olduğunu ve 21 yaşındaki stoperin gelişime açık bir oyuncu olduğunu dile getirmişti.

Klopp, "20 yaşındaki bir genci getiriyorsunuz ve ondan tüm sorunlarınızı bir saniyede halletmesini bekliyorsunuz. Ona hiç zaman vermiyorsunuz. Biz bu şekilde görmedik ve görmüyoruz. Ozan ilk andan itibaren çok iyi oynadı." diyerek oyuncusuna güvendiğini belirtmişti.