Klimasan yetkili servisleri Antalya’da buluştu

Türkiye’nin ilk ticari soğutucu üreticisi Klimasan A.Ş’nin, “Sahanın Yıldızları” adıyla her sene düzenlediği ’Yetkili Servisler Toplantısı Antalya’da gerçekleştirildi. Farklı illerden gelen 200’ün üzerinde teknisyene bilgilendirme yapılırken, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Klimasan A.Ş’nin her yıl organize ettiği “Yetkili Servisler Toplantısı” bu sene 5 - 7 Şubat 2019 tarihleri arasında Antalya’da düzenlendi. Programa Türkiye’nin bir çok ilinden 200’ün üzerinde teknisyen katıldı. “Sahanın Yıldızları” adıyla düzenlenen organizasyonda, Klimasan firmasının yurtiçi satış, kurumsal iletişim, satış sonrası hizmetler, yedek parça ve teknik destek departman yetkilileriyle bir araya gelen servisler görüş alışverişinde bulundu.

Etkinliğin ilk gününde geçmiş yıl çalışmaları hakkında bilgi veren Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Saim İşbilen, 2019 yılı projelerine ilişkin paylaşımda bulundu. Devreye aldıkları yeni uygulamalara değinen İşbilen, “Klimasan satış sonrası hizmetler olarak her geçen gün büyüyen bir organizasyonuz. Sektörümüzdeki servis liderliğimizi bu yıl da sürdürmek istiyoruz. Organizasyonumuzu büyütüyor, hizmet kalitemizi de her geçen gün daha yukarı taşıyoruz. Ülkemize ve insanlarına güveniyor, bu alanda mesleki eğitime yatırım yapmaya devam ediyoruz.” diye konuştu.

Ticaret Bakanlığınca, yetkili servis olmadığı halde reklamlarında kendini yetkili servis gibi tanıtan kuruluşlara ceza verilmesine değinen İşbilen, “Klimasan olarak 100 yılı aşkındır ülkemiz ticari hayatında faaliyet gösteren Şenocak markasının da tüm Türkiye’deki satış sonrası hizmetlerini sağlıyoruz. Özellikle internet sitelerinde, broşürlerde veya diğer reklam platformlarında kendini yetkili servis gibi tanıtan kişi ve kurumlar tüketiciyi zor durumda bırakıyor. Buralardan hizmet alan müşteriler sebepsiz yere ürünlerinin alıkoyulması, fahiş yedek parça ve servis ücreti talebi, orijinal olmayan yedek parça kullanımı ile mağdur ediliyor.” dedi. “Bu çerçevede tüketiciyi yanılttığı tespit edilen veya haksız ticari uygulamalarda bulunan firmalar hakkında Reklam Kurulu tarafından kapsamlı inceleme yapılmakta. Bu çerçevede yanıltıcı tanıtım yapanlar hakkında 8 bin 546 lira ile 341 bin 921 lira arasında idari para cezası uygulanabilecek.” diyerek konuşmasına devam eden İşbilen, katılımcılara “Bu düzenleme tüm marka sahipleri gibi üretici olan ve kendi satış sonrası hizmetini taahhüt eden bizleri de korumaktadır. Evlerine misafir olduğumuz tüm tüketicileri, kullanma kılavuzlarında yer alan telefon veya varsa firmaların kurumsal internet sitelerini ziyaret etmeleri konusunda bilgilendirme yapmalıyız.” diyerek sözlerine son verdi.

Daha sonra sahneye çıkan Klimasan A.Ş. Yenileme Merkezi Müdürü Özgür Özcan “Etkili İletişim ve Etkin Servis” konusunda tecrübelerini katılımcılarla paylaştı. Müşteri ile iletişimin onların talebini yerine getirmek kadar önemli olduğuna değinen Özcan, doğru tespit, hızlı aksiyon ile birlikte etkili iletişimin zaman kazandıran ve müşteri memnuniyetine hizmet eden olgular olduğunu vurguladı. Özcan ayrıca katılımcılara, kurumsal müşterilerin beklentileri doğrultusunda servis hedefine ulaşabilmek için; müşteri ziyaret adımları ve müşteride uygulanması gereken iletişim becerileri konusunda ‘Müşteri Ziyaretinin 7 Adımı’ kuralını anlattı. Teknik eğitim ağırlıklı ertesi günkü oturumda 2019 yılında satışı yapılacak yeni model soğutucularla mobil cihazlardan ürün ve servis takibi yapılmasına olanak verilen yeni MKS yazılımı tanıtıldı. Android, iOS ve web platformlarında çalışacak bu yazılımın hem kurumsal hem de son kullanıcılar açısından satış sonrası hizmet kalitesini iyileştireceği belirtildi.

Mesleki eğitim programı sonunda düzenlenen gala yemeğinde ise ekipler sosyalleşerek keyifli bir zaman geçirdi. Galada 2018 yılı yetkili servis performans değerlendirmesinde ilk 3’e giren yanı sıra yıl içinde en çok çağrı kapatan ve en çok yedek parça alan servisler de plaket ve hediyelerle ödüllendirildi.

Klimasan A.Ş.

Türkiye’nin ilk ticari soğutucu üreticisi Klimasan, Klima San.ve Tic. A.Ş. adıyla 1969 yılında kuruldu. 1915 yılından beri Türkiye’de faaliyet gösteren Şenocak markalı şişe soğutucu ve derin dondurucu üreticisi olması yanında, yurtiçi ve yurtdışında ürettiği modellerin servis sağlayıcısı da olan marka, 2008 yılından beri Metalfrio Türkiye A.Ş. ortaklığı ile faaliyetlerini sürdürüyor.