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Klima alamayanların tercihi vantilatör oldu

Denizli’de hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte vatandaşlar klima ve vantilatör satıcılarının yolunu tuttu.

21 Temmuz 2019 Pazar 10:43
Klima alamayanların tercihi vantilatör oldu

Denizli’de hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte vatandaşlar klima ve vantilatör satıcılarının yolunu tuttu. Klima almaya bütçesi yetmeyen vatandaşlar tercihini vantilatörden yana kullanıyor.


Denizli’de son günlerde termometrelerin 37-38 dereceleri göstermesiyle birlikte klima ve vantilatör satışları arttı. Geçtiğimiz senelere göre bu sene artan klima fiyatlarının yanında vantilatör fiyatları ise vatandaşa daha cazip geliyor. Fiyatları 2 bin 700’den başlayan klimalar ebatına ve modeline göre 5 bin TL civarına kadar çıkabiliyor. Bunun yanında vantilatör fiyatları ise 200-950 lira arasında değişiyor.



"Son 2 yılda ciddi bir düşüş var"


Son 2 seneye bakıldığında klima satışlarında ciddi şekilde bir düşüş olduğunu belirten Mustafa Çakır, "Klima çok pahalı olduğu için vantilatöre yöneliyorlar. Vantilatör satışları da iyi gidiyor. Özellikle bu mevsimde sıcaklar da çok arttığı için vantilatörlerimiz daha iyi satılıyor. Fiyatlarımız da 180 lira ile 950 lira arası değişiyor" diye konuştu.



"Fiyatlar geçtiğimiz yılla aynı"


Öte yandan hem klima hem de vantilatör satışlarının her geçen gün azaldığını ifade eden Ali Turan, "Geçen sene ile bu sene arasında satış anlamında bu sene daha az. Ev tipi en düşük klimamız 2 bin 500 lirayla başlayıp 14 bine kadar çıkıyor. Bu klimaların özellikleri ile alakalı, metrekareyle alakalı bir şey. 9 binlik klima mesela 2 bin 500 lira, 12 binlik klima 2 bin 600 ile 3 bin 900 lira arası değişiyor. Vantilatör satışı da yine geçen yıla göre az. Dediğim gibi vantilatör satışı tamamen fiyatla alakalı değil geçen seneyle aşağı yukarı aynı, 10-20 lira fark var" dedi.



"2 yılda bir bakımı yapılmalı"


Klima satıcıları, bütçesi klima almaya yeten vatandaşların aynı zamanda klimaların 2 yılda bir bakımlarının yapılması gerektiğini aktardı. Yeni teknolojili klimaların faturaya yüksek yansımadığını belirten Ali Turan, "Eski klimaların elektrik tüketimleri düşük, yeni olan klimalar da elektrik tüketimleri inverter klima olduğu için eski klimalara göre yüzde 40 ile yüzde 60 arasında değişkenlik gösteriyor" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 10:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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