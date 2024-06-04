Klima alacaklara müjde! Japon devinden klimaya şok indirim

Sıcaklıkların hızlı bir şekilde yükselmesi, klima satışlarını da tetikledi. Klima satışları ülke genelinde artmaya başlamış durumda. Talebin artmasıyla birlikte klima fiyatları da zamlandı. Günccel olarak klima fiyatlarının ortalama 30.000 TL civarında olduğunu söyleyebiliriz.

Türkiye’de rekabeti üst seviyelere taşıyan markalar da mevcut. Bunlardan birisi de Kaira. Japonya’nın önde gelen klima üreticilerinden biri olan Kaira, Türkiye pazarındaki rekabeti arttırabilmek adına önemli hamleler yapıyor.

Nitekim bu hamlelerden birisi de uygun fiyata klima satmak. Üstelik rakiplerinin çok daha altı fiyatlara. Şu anda Kaira’nın DTXR25E 9000 BTU modeli, A++ teknolojisi ile dikkat çekiyor. 54 dB ses seviyesiyle dikkatleri üzerine çeken klima, Inverter özelliğine de sahip. Hali hazırda 150 değerlendirmede 5 üzerinden 4.5 yıldız alan klima fiyatıyla rakiplerini geride bırakmayı başarıyor.

Japon klima devi fiyatlarını düşürdü, bu fiyata daha klima alamazsınız

Hali hazırda bazı e-ticaret sitelerinde indirim kuponları da devreye girebiliyor. Bu sayede zaten kampanyalı satılan klimanın fiyatı biraz daha düşmüş oluyor.

Genel olarak klimanın hayli başarılı olduğu bir gerçek. Özellikle de rakipleri ile karşılaştırıldığında tam bir fiyat performans ürünü gibi duruyor. İşin güzel yanı ise bu klimayı peşin fiyatına taksitle alabiliyor olmanız.

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