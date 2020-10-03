  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Klanlar
Teknoloji

Klanlar

Klanlar oyna | Dünyanın dört bir yanında yediden yetmişe milyonlarca kişi video oyunu oynuyor. Kimi oyunlar savaşlarla ilgili kimileri ise araba yarışlarıyla. Klanlar ise Orta Çağ döneminde geçen bir video oyunu. Peki, klanlar nasıl oynanıyor? | Klanlar ücretli mi? | Klanlar 58. dünya.

Yeniakit Publisher
2020-10-03 15:22:00 -
Klanlar

Klanlar nedir? İnternetten oynana onlarca oyun mevcut. Bu oyunlardan biri de Klanlar. Klanlar internet tarayıcısından oynanan Orta Çağ’da geçen ve oyuncunun şan, şöhret, güç kazandığı bir video oyundur. Peki, klanlar nasıl oynanır?

Klanlar oyna

Klanlar oyununu bilgisayardan ve mobil cihazlarınızdan oynayabilirsiniz. klanlar.org internet sitesinden oyunu oynayabilirsiniz. Ayrıca Play Store ve App Store’dan mobil cihazlarınıza uygulama yükleyebilirsiniz.

Klanlar kurallar

Klanlar oyununun pek çok kuralı var. Bu kurallara oyunun internet sitesi üzerinden ulaşmanız mümkün. Klanlar internet sitesinin üst kısmında oyunun nasıl oynanacağı ve kuralları detaylıca anlatılıyor.

Klanlar üye ol

Klanlar internet sitesi ya da uygulamasından ücretsiz olarak oyuna üye olabilirsiniz. Bunun için üye ol butonuna basıp gerekli adımları takip etmeniz yeterli olacak.

Klanlar şifremi unuttum

Pek çok şifre arasında Klanlar oyunu şifrenizi unutmanız son derece doğal. Üye girişi kısmından şifremi unuttum butonuna tıklayarak şifrenizi sıfırlayabilirsiniz.

Klanlar indir

Klanlar oyununu mobil cihazlarından oynamak için Play Store ya da Appa Store’dan oyunu indirmeniz gerekiyor.

Klanlar forum

Klanlar forum sayfası üzerinden oyunu oynayanlarla sohbet edip, başarılarınızı paylaşmanız mümkün.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Böyle tepki gösterdi: Bunu açıkça yapıyorlar
Gündem

Böyle tepki gösterdi: Bunu açıkça yapıyorlar

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Türkiye'nin çıkarlarına saldıran muhalefete tepki gösterdi.

Ermenistan'ın SİHA korkusu bunu da yaptırdı!
Dünya

Ermenistan'ın SİHA korkusu bunu da yaptırdı!

Dağlık Karabağ'ı işgali altında tutan Ermenistan tüm bunlar yetmezmiş gibi bir de Azerbaycan topraklarına saldırdı. Azerbaycan ordusunun kar..
Azerbaycan dünyaya servis etti!
Dünya

Azerbaycan dünyaya servis etti!

Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırmasıyla iki ülke arasında yaşanan çatışmalar 6'ncı gününde devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Erme..
Satılık 2014 model Peugeot 301
Satılık 2014 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay