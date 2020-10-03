Klanlar nedir? İnternetten oynana onlarca oyun mevcut. Bu oyunlardan biri de Klanlar. Klanlar internet tarayıcısından oynanan Orta Çağ’da geçen ve oyuncunun şan, şöhret, güç kazandığı bir video oyundur. Peki, klanlar nasıl oynanır?

Klanlar oyna

Klanlar oyununu bilgisayardan ve mobil cihazlarınızdan oynayabilirsiniz. klanlar.org internet sitesinden oyunu oynayabilirsiniz. Ayrıca Play Store ve App Store’dan mobil cihazlarınıza uygulama yükleyebilirsiniz.

Klanlar kurallar

Klanlar oyununun pek çok kuralı var. Bu kurallara oyunun internet sitesi üzerinden ulaşmanız mümkün. Klanlar internet sitesinin üst kısmında oyunun nasıl oynanacağı ve kuralları detaylıca anlatılıyor.

Klanlar üye ol

Klanlar internet sitesi ya da uygulamasından ücretsiz olarak oyuna üye olabilirsiniz. Bunun için üye ol butonuna basıp gerekli adımları takip etmeniz yeterli olacak.

Klanlar şifremi unuttum

Pek çok şifre arasında Klanlar oyunu şifrenizi unutmanız son derece doğal. Üye girişi kısmından şifremi unuttum butonuna tıklayarak şifrenizi sıfırlayabilirsiniz.

Klanlar indir

Klanlar oyununu mobil cihazlarından oynamak için Play Store ya da Appa Store’dan oyunu indirmeniz gerekiyor.

Klanlar forum

Klanlar forum sayfası üzerinden oyunu oynayanlarla sohbet edip, başarılarınızı paylaşmanız mümkün.