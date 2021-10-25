KKTC'nin kangreni "Avrupa eşeği!" Rum ağzıyla, Türkiye'yi hedef aldı! Bu Rum artığını kim koruyor?

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Önce "Afrika maymunu" gazetesini çıkaran ve skandal manşetleri nedeniyle "Avrupa eşeği"ne terfi eden Kıbrıs'ın Rum artığı gazetenin genel yayın yönetmeni Şener Levent, Türkiye'ye yönelik alçak ifadeler kullandı. Yediği kaba pisleyen Şener Levent, 10 Ekim'de yayınladığı videoda arkasına da Rum bayrağını alarak Rum ağzıyla konuştu. Rumculuk yaparak bozgunculuk faaliyeti yürüten Şener Levent'e devletin hiçbir organı tarafından dokunulmaması dikkat çekti.

"58 yıldır devletsiziz"

Sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda, Rum yönetiminin sözde 'Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Türkler tarafından hatırlanmadığına üzülen Şener Levent, "Düşünün 61 yıl geçmiş aradan, Zürih ve Londra anlaşmaları imzlanalı. Biz bu cumhuriyetin içinde kaç yıl bulunduk. 58 yıl biz devletsiziz. Bize bir madalya verilmeli. Guiness Rekorlar Kitabı'na girmeliyiz. Dünyada başka bir toplum var mı bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin müdahalesiyle Mustafa Akıncı uzaklaştırıldı"

"Seçimle herhangi bir şeyin değişmesi kesinlikle mümkün değil" diyen Levent, "1974'ten beri Türkiye fiili olarak idare ediyor. Son seçimde yapılanları da hep beraber gördük. Kaba müdahalelerle Mustafa Akıncı uzaklaştırıldı, yerine Ersin Tatar kondu." dedi. Şener, Türkiye'nin ilk kez müdahale etmediğini iddia etti.

"Öne işgalden kurtulmamız gerek"

Şener Levent, seçimlere güvenmediğini ve Türkiye'nin Kıbrıs'tan çıkarılması gerektiğini belirtti ve "Ben seçimle herhangi bir şeyin değişebileceğine inananlardan değilim. Benim sandıkla işim bitti. Önce buradaki işgalden kurtulmamız gerekir." ifadelerini kullandı.

Seçime girdiğini itiraf etti ve "Partiler vatana ihanet içindedirler" dedi

Kendisinin de seçimlere girdiğini belirten Şener Levent, seçime giren partilere de hakaretler savurdu. Siyasi partilere vatan haini diyen Levent, "Burada kendi irademize sahip çıkmamız gerekir. İşgal altında demokratik seçim olmaz. Onun için seçime giren partiler vatanda ihanet içindedirler. Ben de girdim seçimlere bir zamanlar. Eğer kazansaydım onların yaptıklarını yapmayacaktım. Meclis'te yemini okumayacağım gibi, 1974'ten beri bu toprakların Türkiye'nin işgali altında olduğunu orada söyleyecektim. Bunu geçmişte hiç kimse söylemedi. Bence biz Kıbrıslı Türkler, bunu söylediğimiz zaman ancak kendi irademize sahip olacağız ve buradaki durumu değiştireceğiz. O zaman ne olacak? Türkiye Kıbrıslı Türkler'in haklarını savunuyorum tezini kaybetmiş olacak." dedi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nı da hedef aldı

"Ne adaylar sevdik zaten yoktular" başlıklı bir yazı okuduğunu söyleyen Şener Levent, seçimde oy verilecek adayların karakterini açıklayarak "Çirkef yatağında bir güle rastlarsanız gidin ve oy verin ona." ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nı da hedef alan Levent, "'20 Temmuz'un bundan sonra bayram olarak kutlanmamalı' diye vaat eden varsa oy verin ona" diye konuştu.

TSK'ya iftira attı! "Tatbikatlarda çocuklar ölüyor" ve "asker ormanları yakıyor" yalanı

Kıbrıslı Türkler için canını ve kanını ortaya koyan Mehmetçik'i de hedef alan Rumcu şarlatan, "Yurdumuzdaki askeri tatbikatlara karşı çıkan varsa oy verin ona. Biliyorsunuz bir silah deposu, bir dinamit fıçısının üzerinde oturur gibiyiz. Orada unutulan mermilerden hayatını kaybeden çocuk da olduğunu biliyorsunuz." iftirasını savundu.

İftiralarına Türk askerinin ormanları yaktığı yalanını ekleyen Levetn isimli soytarı, "Kalavaç köyü her sene yanıyor. Oradaki ormanlar ağaçlar... Geçtiğimiz gün gazetemizin manşetine de çektik. Köylü ne diyor; biz dikiyoruz, asker yakıyor." dedi.

Türk askerinin gitmesini istedi

Ayrıca TSK'nın Kıbrıs'tan gönderilmesini savunan ve Rumların ekmeğine yağ sürme peşinde olan Şener Levent, "Ada'da silahsızlanma ve askeri güçleri azaltma önerisini müzakere masasına getirmeye hazır olan bir aday varsa oy verin ona." diye konuştu.

Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri de hedef aldı

Doğu Akdeniz'de KKTC ve Türkiye'nin kendi haklarını korumasını da hazmedemeyen Rumcu isim, aday şartlarına Mavi Vatan'ı da ekleyerek "Doğu Akdeniz'de doğalgaz aramaları yapması için KKTC'nin Türkiye'ye ruhsat vermesinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyleyen bir aday varsa oy verin ona" zırvasında bulundu.

Türkiye'nin garantörlüğünden şikayet etti

Türkiye'nin garantörlüğünü de hedef alan Rum artığı Şener Levent, "Ada'ya bulunacak yeni bir çözümde garantörlere ihtiyaç olmadığını masada ortaya koyacak bir aday varsa oy verin ona. Cebinde kimlik ve pasaportunu taşıdığı Kıbrıs Cumhuriyeti'ne Güney Kıbrıs Rum Yönetimi demeyen bir aday varsa oy verin ona. " dedi.

Halkı Türkiye'ye karşı kışkırtma çabası

Türkiye'deki devlet devlet yetkililerin Kıbrıslı Türklere hakaret ettiği iftirasını da ortaya atan Şener Levent, provokatif sözlerle KKTC halkını Türkiye'ye karşı kışkırttı. "Avrupa eşeği" olduğunu iddia eden Levent, "Türkiye'li yetkililerden toplumumuza aşağılayıcı hakaretler yağdığında yani bize tembel asalak uyuşuk diye aşağıladıkları zaman onlara karşılık veren bir aday varsa oy verin ona." sözlerini sarf etti.

KKTC bayrağı ile Türk bayraklarını da hedef aldı

Türk bayraklarının nefret tohumu ektiğini de söyleyen Rumcu sözde gazeteci, "Dağlardaki bayrağın iki toplum arasında nefret ve kin tohumları ekmekten başka bir işe yaramadığını söyleyen biri varsa oy verin ona. " iftirasını da sözlerine ekledi.

Rumculuk yapmayı da ihmal etmedi

Kıbrıslı Rumların hakkının da savunulması gerektiğini söyleyen Rumcu isim, "Müzakere masasında yalnız Kıbrıslı Türkler'in değil tüm Kıbrıslıların haklarını savunan varsa oy verin ona." dedi.

Rumların yanında Türkiye'nin de suçlanması gerektiğini söyleyen "Çözümsüzlük konusunda yalnız Rumları değil Türkiye'yi de suçlayan bir aday varsa oy verin ona." ifadelerini kullandı.

PKK'lı teröristlere de destek verdi, Demirtaş'ın hapisten çıkarılmasını istedi

Terör örgütü PKK'ya da destek veren Levent, iftiralarını sürdürerek PKK'lı teröristleri, Kürt olarak lanse etti ve "Kürtlerin tutuklanmasına ses verecek bir aday varsa oy verin ona" ifadelerinde bulundu.

Bozguncu Levent, Türkiye'nin de karıştıracak bir aday aradığını vurgulayarak "İnsan haklarına sadece burada değil Türkiye'de de özgürlük talep eden, Selahattin Demirtaş'a da özgürlük talep eden, yalnız onun adını anmaktan korkan değil, ona özgürlük isteyen biri varsa oy verin ona." dedi.

İslam düşmanlığı da yaptı! "Tarikatlarla savaşacak bir aday"

İslam düşmanlığını da gözler önüne seren ve dini yapıları da hedef alan Şener, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rağmen tarikatlarla savaşacak aday olursa oy verin ona" şeklinde konuştu.

Erdoğan'a hakaretler savurdu

Ağzının salyasıyla Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da hedef alan Rumcu şarlatan, "Türkiye'deki diktatör burada bir gazeteyi veya başka bir kurumu linç edilmesi için hedef gösterdiğinde susmayan bir aday varsa oy verin ona. Recep Tayyip Erdoğan, 2018'de bizim gazetemizi hedef gösterdiğinde, bize küfrettikten sonra 'Benim oradaki kardeşlerim onlara gereken cevabı verecektir' dedi. Erdoğan bizi hedef gösterdiği halde o gün içimizden kimse çıkıp da ona 'Sen ne diyorsun be adam?' diyen olmadı. Ertesi gün bundan da cesaret alarak gelen bin kişi toplanıp taşlarla birlikte bizi öldürmeye geldiler." diye konuştu.

Uzlaşmacı değil çatışmacı bir aday istedi, Akıncı'yı suçladı

KKTC'nin eski cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Türkiye aleyhindeki sözlerine destek veren Levent, "Uzlaşmacı değil gerektiğinde çatışmacı olmaktan kaçınmayacağını vaat eden bir aday varsa oy verin ona. Ne yazıkki Mustafa Akıncı, 'ben çatışmacı değil uzlaşmacıyım' diyordu. Seçimler yaklaşınca kimlik değiştirdi, suçlamaya başladı." diye konuştu. Akıncı'nın geç kaldığını söyleyen Rum artığı Şener Levent, "Eğer biri seni yok etmek istiyorsa nasıl uzlaşacaksın. Ben Erdoğan ile nasıl uzlaşabilirim." dedi.

Bu bozguncu Rum artığı kimler tarafından korunuyor?

Her türlü yalan ve iftira haberleriyle KKTC'de Rumculuk yapan Şener Levent'e ve yayınladığı Avrupa Gazetesi'ne devletin hiçbir kurumu dokunamıyor. İftiralarıyla KKTC yönetimini de hedef alan Şener Levent'in kimler tarafından korunduğu merak konusu olurken KKTC yargısının bu iftiralar ve hakaretlere karşı hesap sorup sormayacağı akıllarda soru işaretlerine neden oluryo.