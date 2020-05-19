KKTC'li siyasilerden 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Ersin Tatar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, bu yıl 19 Mayıs'ta tüm dünyada olduğu gibi KKTC'de de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadelenin sürdüğünü belirtti.

Akıncı, gençlerin Kovid-19 sürecindeki duyarlılığının ve sorumlulukla davranmalarının kendilerine ilham verdiğini belirterek " 'Memleketimizi bir çember içine alıp dünya ile alakasız yaşayamayız' diyen Büyük Önder Atatürk'ün tarif ettiği ideal gençliğin bir parçası olduğunuzu da gösterdiniz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, gençlerin yaratıcı fikirlerine olan güven ve inançlarının tam olduğunu vurgulayarak "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nızı kutluyor, sağlıklı, mutlu ve huzurlu yarınlar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- "Atatürkçü düşüncenin çocuklarıyız"

Başbakan Ersin Tatar, 19 Mayıs 1919'un, Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olduğunu ifade ederek Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türk istiklalini ve halk egemenliğine dayanan devleti, gençlere emanet ettiğini vurguladı.



Kovid-19 mücadelesi nedeniyle bu yıl 19 Mayıs'ı önlemlere bağlı kalarak evlerinde kutladıklarının altını çizen Tatar, evlerimizi ve iş yerlerimizi bayraklarla donatarak saat 21.00'de İstiklal Marşı'nı hep birlikte söyleyeceklerini kaydetti.



Tatar, şöyle devam etti:

"Atatürkçü düşüncenin çocuklarıyız. Tarih şahidimizdir ki Kıbrıslı Türkler olarak çok zor koşullarda, özveriyle çaba göstererek ve önümüze çıkan engelleri aşarak bugünlere geldik. Kıbrıs Türkü, Atatürkçü düşünceden, çağdaşlıktan ayrılmadan, gençlerine sahip çıkarak daha güzel yarınlara yol almaya devam edecektir."