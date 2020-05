KKTC'deki uluslararası öğrenciler, ramazanı Kovid-19 tedbirleriyle geçiriyor

LEFKOŞA (AA) - MUHAMMET İKBAL ARSLAN - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) eğitim alan uluslararası öğrenciler, bu yıl ramazan ayını yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aldıkları tedbirlerle geçirirken, önceki yıllardaki gibi iftar, sahur, teravih ve mukabele gibi toplu ibadet ve organizasyonlara katılamıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği öğrencisi Ürdünlü Yahya Allubani ile Yakın Doğu Üniversitesi Mekanik Bölümü öğrencisi Sudanlı Amar Nimir, AA muhabirine, Kovid-19'un gölgesinde geçen ramazanda yaşadıklarını anlattı.

Allubani, ramazanın bu yıl önceki yıllardan farklı olarak küresel salgının gölgesinde geçtiğini söyledi.

KKTC'de bu yıl üçüncü ramazanını geçirdiğini belirten Allubani, "Önceki ramazanlar gerçekten çok güzel geçiyordu. Ramazanın neşesi, aile ve sevdiklerinizle bir araya gelmektir. Geçmiş yıllarda arkadaşlarımızla iftar yapabiliyorduk, bu yıl Kovid-19 sebebiyle yapamıyoruz." dedi.



Allubani, bir ev arkadaşıyla yaşadığını anlatarak, "Aslında önceden yemeklerimizi restorandan alıyorduk ancak virüs sebebiyle yemek yapmayı da öğrenmeye başladık." ifadesini kullandı.

Bu ramazanda ibadetleri evde yapabildiklerini ve virüs dolayısıyla camiye gidemediklerini belirten Allubani, "Camide ibadet yapmak daha iyi oluyordu ama şu an virüs sebebiyle evde yapabiliyoruz. Kur'an da okuyoruz. Camide sevdiklerimizi de görebiliyorduk. İnşallah virüs bir an önce biter." diye konuştu.



- "Kovid-19 sürecinde birçok şeyden mahrum kalıyoruz"

Sudanlı Nimir de Kovid-19 salgınının ramazana kadar uzayacağını beklemediğini dile getirerek, "Bu gerçekten zor bir durum. Ancak şükürler olsun neredeyse ramazanın yarısına geldik. Bir sorunumuz da yok." ifadesini kullandı.

Ramazanı ilk kez Kıbrıs'ta geçirdiğine değinen Nimir, normalde aileyle ve belli alışkanlıklarla geçirmeye alışkın olduğu için ramazanın başlangıcında biraz zorlandığını kaydetti.

Nimir, "Biz ramazanda yemeğimizi paylaşıyorduk. İbadetlerimizi cemaatle yapabiliyorduk ancak Kovid-19 sürecinde birçok şeyden mahrum kalıyoruz. İlk olarak ailemizden ayrı kaldık ancak çok şükür bu durumu da idare edebiliyoruz." diye konuştu.

Bu yıl ramazanda kendisinin yemek hazırladığını ve genelde de ülkesinin geleneksel yemeklerini pişirdiğini anlatan Nimir, "Bu ramazanda camiye gidemiyoruz ve bu bizim için çok zor bir durum. Özellikle ramazanda teravihleri cemaatle kılardık ancak şu an bir şeylerden mahrum kalmış gibi hissediyoruz. Allah'a bizi Kovid-19'dan koruması ve her şeyin bir an önce normale dönmesi için dua ediyorum." ifadelerini kullandı.

Nimir, öğrencilerin üniversiteye, çalışanların da iş yerlerine gidebildiği ve hayatın normale döndüğü günlerin bir an önce gelmesini ümit ettiğini kaydetti.