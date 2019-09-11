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"KKTC'deki öğrencilerimize yönelik iyileştirme girişimlerimiz sonuç verdi"

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç:- "KKTC'de okuyan öğrencilerimizin daha iyi akademik ve ekonomik şartlarda eğitim almalarına yönelik iyileştirme girişimlerimiz sonuç vermeye başladı"- "THY yönetimine aldıkları yüzde 15 indirim kararından dolayı KKTC'de okuyan öğrencilerimiz adına teşekkür ederiz"

11 Eylül 2019 Çarşamba 13:12
"KKTC'deki öğrencilerimize yönelik iyileştirme girişimlerimiz sonuç verdi"

ANKARA (AA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, Türk Hava Yolları (THY) tarafından Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı öğrencilere bilet fiyatlarında yüzde 15 indirim kararı alınmasına ilişkin, "KKTC'de okuyan öğrencilerimizin daha iyi akademik ve ekonomik şartlarda eğitim almalarına yönelik iyileştirme girişimlerimiz sonuç vermeye başladı." ifadelerini kullandı.

Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'deki yükseköğretime olduğu kadar KKTC yükseköğretimine de önem ve değer verdiklerini belirtti.

İlgili bakanlar ve kurum başkanlarıyla yaptıkları görüşmelerde KKTC'deki devlet-vakıf, vakıf-şirket üniversitelerinin ve öğrencilerinin durumlarını sıkça ele aldıklarını aktaran Saraç, THY tarafından Türkiye ve KKTC vatandaşı öğrencilere bilet fiyatlarında yüzde 15 indirim kararı alınmasından duyduğu memnuniyeti vurguladı.

Saraç, "KKTC'de okuyan öğrencilerimizin daha iyi akademik ve ekonomik şartlarda eğitim almalarına yönelik iyileştirme girişimlerimiz sonuç vermeye başladı. THY yönetimine aldıkları bu karardan dolayı KKTC'de okuyan öğrencilerimiz adına teşekkür ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, THY tarafından Türkiye ve KKTC vatandaşı öğrencilere bilet fiyatlarında yüzde 15 indirim kararı alındığını, uygulamanın 15 Eylül'den itibaren hayata geçirileceğini duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 13:12
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