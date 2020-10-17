  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel KKTC'de Kovid-19 kaynaklı 5. ölüm
Aktüel

KKTC'de Kovid-19 kaynaklı 5. ölüm

Yeniakit Publisher
2020-10-17 11:15:22 -
KKTC'de Kovid-19 kaynaklı 5. ölüm

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle beşinci can kaybı yaşandı.

KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, yaptığı yazılı açıklamada, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde Kovid-19 tedavisi gören 79 yaşındaki bir KKTC vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Merhumun 12 günden bu yana yoğun bakımda tedavi gördüğünü kaydeden Pilli, daha önce bypass ameliyatı geçirdiğini, kalp pili bulunduğunu ve kalp yetmezliği, hipertansiyon ile diyabet gibi kronik hastalıklar taşıdığını da belirtti.

Bakan Pilli, merhum için Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diledi.

KKTC'de daha önce hayatını kaybedenlerin ikisi KKTC, ikisi de Alman vatandaşıydı.

- 5 yeni vaka

Öte yandan, Bakan Pilli, dün akşam yaptığı yazılı açıklamada, KKTC'de 5 yeni Kovid-19 vakasının görüldüğünü ve toplam vaka sayısının 829'a yükseldiğini açıklamıştı.

Pilli, tedavisi tamamlanan 777 kişinin taburcu olduğunu ve 48 hastanın tedavisinin sürdüğünü kaydetmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'nin o hamlesi Yunan'ı zıplattı! Resmen kudurdular
Gündem

Türkiye'nin o hamlesi Yunan'ı zıplattı! Resmen kudurdular

Türkiye'nin Oruç Reis sismik araştırma gemisini beraberindeki donanmayla birlikte Doğu Akdeniz'e göndermesi Yunanistan'ı salladı. Olayı "pro..
Aliyev müjdeyi böyle duyurdu!
Gündem

Aliyev müjdeyi böyle duyurdu!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan işgali altındaki Hırmançık, Ağbulak, Ahullu köy..
Azerbaycanlı Dr. Ahmad Shahidov: Fransa ve Rusya ‘insani yardım’ adıyla her gün Erivan’a silah taşıyor
Gündem

Azerbaycanlı Dr. Ahmad Shahidov: Fransa ve Rusya ‘insani yardım’ adıyla her gün Erivan’a silah taşıyor

Azerbaycan Demokrasi ve İnsan Hakları Enstitüsü Başkanı Dr. Ahmad Shahidov, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programı canlı yayınında flaş açı..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay