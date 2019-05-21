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KKTC’de koalisyon görüşmelerinde mutabakat sağlandı

KKTC’de 4’lü koalisyon hükümetinin sona ermesinin ardından devam eden yeni hükümet kurma çalışmalarında sona gelindi.

21 Mayıs 2019 Salı 16:08
KKTC’de koalisyon görüşmelerinde mutabakat sağlandı

KKTC’de 4’lü koalisyon hükümetinin sona ermesinin ardından devam eden yeni hükümet kurma çalışmalarında sona gelindi. Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile Halkın Partisi (HP) arasında yapılan koalisyon görüşmelerinde yeni hükümet kurma konusunda mutabakata varıldı.


KKTC’de 4’lü koalisyon hükümetinin sona ermesinin ardından devam eden yeni hükümet kurma çalışmalarında sona gelindi. Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile Halkın Partisi (HP) arasında yapılan görüşmeler tamamlandı. Yapılan koalisyon görüşmelerinde anlaşma sağlanarak yeni hükumet kurulması konusunda mutabakata varıldı. Karar, her iki partinin bu akşam yapacağı parti meclisi toplantısında görüşülüp onay alınmasıyla 35’inci hükümet resmen kurulabilecek.


Koalisyon görüşmelerinde son aşamalara gelen iki partinin kuracağı kabinenin yarın KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sunulması bekleniyor.


Yaklaşık iki saat süren görüşme sonrasında açıklama yapan HP Genel Başkanı Kudret Özersay “Parti yetkili organlarımızın bize verdiği yetki çerçevesinde çalışmalarımızı belirli bir olgunlaşma noktasına getirdik.Başka heyetler arası görüşe olmayacak. Muhtemelen aynı saatlerde yapacağımız parti meclislerimize götürerek değerlendireceğiz” dedi. Bu akşamki toplantının önemine işaret eden Özersay, üzerinde konuştukları bazı hususlar olduğunu, bundan sonra yapılacak olanın ortaya çıkan ve olgunlaşan bu ürünü parti yetkili organlarına götürmek olacağını ifade etti. Özersay, Parti Meclisi’nin kendilerine müzakereleri yapma ve mümkünse bir koalisyon ortaklığı ortaya çıkarma yetkisi verdiğini ancak bunu onaylama ya da onaylamama yetkisinin parti meclisinde olduğunu vurguladı.



Akşam parti toplantıları yapılacak


Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar da, temel prensipler ve diğer konularda görüşmeler yaptıklarını ve PM’ye bilgi vereceklerini söyledi. Tatar, uyum içinde çalışacaklarına inancının tam olduğunu kaydetti. Tatar, varılan sonuçla ilgili bu akşam 20.30’da toplanacak parti meclisine bilgi vereceğini ve HP Genel Başkanı Özersay’ın da kendi partisinin PM’sinin onayını alacağını kaydederek, sonucu bu akşam geç saatlerde paylaşacaklarını belirtti. “KKTC’de bir hükümetin nasıl bozulup nasıl kurulduğunu bir kez daha görmüş olduk” diyen Tatar, demokrasinin geliştiğini, dörtlü koalisyon hükümetinin sıkıntılar içinde olduğunu UBP olarak zaten söylediklerini ifade etti. Tatar, KKTC’nin önünü açmak, ekonomisinin gelişebilmesi için ve Kıbrıs konusunda da daha uyumlu bir çalışma ortamı için UBP ve HP’nin uyum içinde çalışacağını söyleyen Tatar, “Bu görüşmelerden ben bunu gözlemledim. Dolayısıyla rahatım ve böyle bir başarıya imza atabileceğimiz için de, KKTC adına çok mutluyum” şeklinde konuştu.



Türkiye ile iyi ilişkilere devam


Kabinenin yarın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sunabileceklerini kaydeden Ersin Tatar, Türkiye’nin de desteğiyle, arzu ettiği istikrarlı ve uyumlu bir hükümeti amaçladıklarını vurguladı. Tatar, Türkiye ile ilişkilerinin gayet iyi olduğunu, teamüllere göre ilişkilerini sürdüreceklerini belirtti. Türkiye’nin ülkeyi ve bölgedeki gelişmeleri yakından izlediğine işaret eden Tatar, huzur içinde istikrarlı bir hükümet modelinin KKTC’de çalışabilmesi ve halkına güven vermesinin önemini vurgulayarak bunu başarmaya yaklaştıklarını, güzel bir iş yaptıklarını belirtti ve “Hayırlı olsun” dedi.



25 sandalye gerekiyordu


Ocak 2018’de yapılan seçimlerde mecliste tek başına 26 sayısını yakalayıp hükümet kurmasayısını hiçbir parti yakalayamadığı için 4 parti bir araya gelerek koalisyon hükümeti kurmuştu. Halk Parti’nin (HP) koalisyon hükümetini bozmasının ardından 4’lü koalisyon sona ermişti. KKTC Meclisinde hükümet kurmak için 26 milletvekili gerekiyor. Mecliste UBP’nin 21, HP’nin ise 9 milletvekili bulunuyor. Ulusal Birlik Partisi’ne 7 bakanlık, Halkın Partisi’ne ise 3 bakanlık düşmesi bekleniyor.

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Haber Tarihi: 21 Mayıs 2019 Salı 16:08
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