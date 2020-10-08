  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı.
Aktüel

KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 12:17:31 -
KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı.
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Aliyev'den dikkat çeken 'Türkiye' açıklaması: Türk SİHA'ları olmasaydı...
Siyaset

Aliyev'den dikkat çeken 'Türkiye' açıklaması: Türk SİHA'ları olmasaydı...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, CNN Türk canlı yayınında konuştu: "Ermenistan muhtelif ülkelerden Dağlık Karabağ'a terörist getirdi. ..
‘Yasak Elma’nın ahlaksız sahnesine RTÜK karar vermişti! CHP’li Üst Kurul Üyesi resmen karşı geldi
Medya

‘Yasak Elma’nın ahlaksız sahnesine RTÜK karar vermişti! CHP’li Üst Kurul Üyesi resmen karşı geldi

Ahlaksız sahnelerin yayınlandığı FOX’un ‘Yasak Elma’sına para cezası yağdı. CHP’li Üst Kurul Üyesi İlhan TAŞÇI’nın, Üst Kurulun 17.02.2020 t..
Bala Hatun'un çocuğu var mı?
Medya

Bala Hatun'un çocuğu var mı?

Bala Hatun'un çocuğu kim? Kuruluş Osman dizisinin ikinci sezonu büyük bir heyecanla başladı. Dizide Bala Hatun ile Hazal Hatun arasında geçe..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay