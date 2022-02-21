KKTC yeni kabine listesi!
KKTC’ye yeni hükümet kuruldu? KKTC'de (KKTC) Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisinden (YDP) oluşan koalisyon hükümeti kabine üyeleri, UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu başkanlığında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sunuldu. KKTC 38. hükümetin bakanları kim oldu? KKTC 38. kabine listesi. KKTC 38. hükümet bakanlar kurulu kabinesi nasıl oldu?
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Faiz Sucuoğlu, kabine listesini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sundu. Ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Sucuoğlu, sunduğu isimleri Cumhurbaşkanı Tatar'ın onayladığını söyledi. Faiz Sucuoğlu, daha sonra KKTC'nin 38. hükümetinin kabinesinde yer alan isimleri okudu.
KKTC yeni hükümet üyeleri
"Başbakan Faiz Sucuoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Kutlu Evren, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Dışişleri Bakanı Hasan Taçoy, Maliye Bakanı Sunat Atun, İçişleri Bakanı Ünal Üstel, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu."