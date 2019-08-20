KKTC Maliye Bakanı Amcaoğlu, yarın Ankara’ya gidecek
KKTC Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, bir dizi temaslarda bulunmak üzere yarın sabah Ankara’ya gidiyor.20 Ağustos 2019 Salı 15:33
KKTC Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, bir dizi temaslarda bulunmak üzere yarın sabah Ankara’ya gidiyor.
KKTC Maliye Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Bakan Olgun Amcaoğlu yarın Ankara’ya gidecek, ziyaretin gündemi Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü olacak.
Amcaoğlu’na Ankara’da ziyaretinde Başbakanlık Müsteşarı Ömer Köseoğlu, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çoli ile Özel Kalem Müdürü Ufuk Soğur eşlik edecek.
YORUM YAZ