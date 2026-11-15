Türkiye'de karayollarında yeni dönem! 52 noktaya İHA'lar iniş kalkış yapabilecek
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ulaşım altyapısında dikkat çeken yeni bir uygulamayı duyurdu. Afet ve acil durumlarda insansız hava araçlarının (İHA) karayollarını kullanabilmesi için 52 potansiyel yol kesimi belirlendi. İlk denemeler ise AKINCI ve Bayraktar TB2 ile başarıyla gerçekleştirildi.
Türkiye, afet ve acil durumlara yönelik ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla yeni bir çalışmayı hayata geçiriyor. Karayollarının gerektiğinde insansız hava araçları tarafından da kullanılabilmesini sağlayacak düzenlemeler için ilk adımlar atıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, belirlenen 52 potansiyel yol kesiminin İHA'ların güvenli şekilde iniş ve kalkış yapabileceği standartlara kavuşturulacağını bildirdi.
İLK DENEME MANİSA-BALIKESİR YOLUNDA YAPILDI
Projenin ilk uygulaması Manisa-Balıkesir karayolunda gerçekleştirildi.
Türkiye'nin yerli ve millî insansız hava araçları AKINCI ve Bayraktar TB2'nin katıldığı deneme uçuşları başarıyla tamamlandı.
Bakan Uraloğlu, uygulamanın sahada başarıyla hayata geçirildiğini belirterek karayolu altyapısının olağanüstü koşullara uygun hale getirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü açıkladı.
52 YOL KESİMİ İHA'LAR İÇİN HAZIRLANACAK
Uraloğlu, çalışmanın kapsamını şu sözlerle duyurdu:
"Karayolu altyapımızı afet ve acil durumlarda insansız hava araçlarımızın da kullanabileceği şekilde hazırlıyoruz. İlk etapta belirlediğimiz 52 potansiyel yol kesimini İHA’larımızın iniş ve kalkış yapabileceği standartlara kavuşturacağız."
AKINCI VE BAYRAKTAR TB2 İLE BAŞARILI TEST
Bakan Uraloğlu, ilk uygulamanın sonuçlarına ilişkin şunları kaydetti:
"Manisa-Balıkesir yolumuzda AKINCI ve Bayraktar TB2’nin gerçekleştirdiği deneme uçuşlarıyla bu uygulamayı sahada başarıyla hayata geçirdik.
Ulaşım altyapımızı olağanüstü durumlarda ülkemizin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde güçlendirmeyi sürdürüyoruz."
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