Türkiye'de karayollarında yeni dönem! 52 noktaya İHA'lar iniş kalkış yapabilecek

Türkiye, afet ve acil durumlara yönelik ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla yeni bir çalışmayı hayata geçiriyor. Karayollarının gerektiğinde insansız hava araçları tarafından da kullanılabilmesini sağlayacak düzenlemeler için ilk adımlar atıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, belirlenen 52 potansiyel yol kesiminin İHA'ların güvenli şekilde iniş ve kalkış yapabileceği standartlara kavuşturulacağını bildirdi.

İLK DENEME MANİSA-BALIKESİR YOLUNDA YAPILDI

Projenin ilk uygulaması Manisa-Balıkesir karayolunda gerçekleştirildi.

Türkiye'nin yerli ve millî insansız hava araçları AKINCI ve Bayraktar TB2'nin katıldığı deneme uçuşları başarıyla tamamlandı.

Bakan Uraloğlu, uygulamanın sahada başarıyla hayata geçirildiğini belirterek karayolu altyapısının olağanüstü koşullara uygun hale getirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

52 YOL KESİMİ İHA'LAR İÇİN HAZIRLANACAK

Uraloğlu, çalışmanın kapsamını şu sözlerle duyurdu:

"Karayolu altyapımızı afet ve acil durumlarda insansız hava araçlarımızın da kullanabileceği şekilde hazırlıyoruz. İlk etapta belirlediğimiz 52 potansiyel yol kesimini İHA’larımızın iniş ve kalkış yapabileceği standartlara kavuşturacağız."

AKINCI VE BAYRAKTAR TB2 İLE BAŞARILI TEST

Bakan Uraloğlu, ilk uygulamanın sonuçlarına ilişkin şunları kaydetti:

"Manisa-Balıkesir yolumuzda AKINCI ve Bayraktar TB2’nin gerçekleştirdiği deneme uçuşlarıyla bu uygulamayı sahada başarıyla hayata geçirdik.

Ulaşım altyapımızı olağanüstü durumlarda ülkemizin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde güçlendirmeyi sürdürüyoruz."