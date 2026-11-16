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2 ülkede tamamen yasaklandı: Telegram’ın fişi çekildi

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AA Giriş Tarihi:

2 ülkede tamamen yasaklandı: Telegram’ın fişi çekildi

Irak, ulusal güvenlik gerekçesiyle Telegram'a erişim engeli getirme kararı aldı. Böylece Ürdün'ün ardından bölgede platformu yasaklayan ikinci ülke Irak oldu.

#1
Foto - 2 ülkede tamamen yasaklandı: Telegram’ın fişi çekildi

Irak Medya ve İletişim Kurumu tarafından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

#2
Foto - 2 ülkede tamamen yasaklandı: Telegram’ın fişi çekildi

Açıklamada, ulusal güvenliğin korunması amacıyla Telegram'a erişimin engellenmesine yönelik düzenleyici bir adım atıldığı ifade edildi.

#3
Foto - 2 ülkede tamamen yasaklandı: Telegram’ın fişi çekildi

Engelleme kararının, Telegram yönetimini platform üzerinden yayımlanan Irak içeriklerini incelemeye ve ihlallerin önlenmesi için gerekli tedbirleri almaya zorlamayı amaçladığı kaydedildi.

#4
Foto - 2 ülkede tamamen yasaklandı: Telegram’ın fişi çekildi

Ürdün İçişleri Bakanlığına bağlı Kamu Güvenliği Müdürlüğünden gün içerisinde yapılan açıklamada "ulusal güvenliği tehdit" gerekçesiyle Telegram'a erişim engeli getirildiği duyurulmuştu.

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