2 ülkede tamamen yasaklandı: Telegram’ın fişi çekildi
Irak, ulusal güvenlik gerekçesiyle Telegram'a erişim engeli getirme kararı aldı. Böylece Ürdün'ün ardından bölgede platformu yasaklayan ikinci ülke Irak oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Irak, ulusal güvenlik gerekçesiyle Telegram'a erişim engeli getirme kararı aldı. Böylece Ürdün'ün ardından bölgede platformu yasaklayan ikinci ülke Irak oldu.
Irak Medya ve İletişim Kurumu tarafından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, ulusal güvenliğin korunması amacıyla Telegram'a erişimin engellenmesine yönelik düzenleyici bir adım atıldığı ifade edildi.
Engelleme kararının, Telegram yönetimini platform üzerinden yayımlanan Irak içeriklerini incelemeye ve ihlallerin önlenmesi için gerekli tedbirleri almaya zorlamayı amaçladığı kaydedildi.
Ürdün İçişleri Bakanlığına bağlı Kamu Güvenliği Müdürlüğünden gün içerisinde yapılan açıklamada "ulusal güvenliği tehdit" gerekçesiyle Telegram'a erişim engeli getirildiği duyurulmuştu.
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