Şaibeli isimler A takımına da girecek mi? YP’de MYK üyeleri cumartesi belli olacak

Kurultay sonrası şaibeli isimleri bünyesinde toplayan havlucu partisi Yeni Parti’de ilk kurultay yapılırken, MYK üyelerinin cumartesi günü belirleneceği öğrenildi. Partinin kuruluş sürecinde 9 üyeden oluşan MYK'nin 18 üyeye çıkması bekleniyor.

İsim değiştirip yeni bir vitrinle siyaset sahnesine çıkmaya çalışan ancak kadrolarını büyük ölçüde eski CHP ekibinden oluşturan Yeni Partide, geçen hafta sonu yapılan 1. Olağan Kurultay'ın ardından düzenlenecek ilk Parti Meclisi (PM) toplantısıyla, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri belirlenecek.

Yeni Partinin 14-15 Kasım'da düzenlenen 1. Olağan Kurultayı'nda partinin kurucusu Özgür Özel Genel Başkan seçilirken, 160 kişilik PM ve 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri belli oldu.

AA muhabirinin parti kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Özel, 21 Kasım Cumartesi PM ve YDK üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Ardından parti genel merkezine giderek, kurmay kadrosunu oluşturmak için PM'yi toplayacak Özel, PM üyelerinin içinden genel sekreter ve MYK üyelerini belirleyecek.

Partinin kuruluş sürecinde 9 üyeden oluşan MYK'nin, 18 üyeye çıkarılması bekleniyor.

ALİ MAHİR BAŞARIR VE VELİ AĞBABA LİSTEDE YOK

Ekonomi, tarım, sağlık, teknoloji ve kalkınma gibi başlıklarda partinin hükümet politikalarını belirlemek için oluşturulan grupta dikkat çeken isimler yer alırken bazı isimlerin kadroya dahil edilmemesi gündem oldu.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e olan yakınlıkları ile bilinen Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, listede yer almadı.

GÖZLER LİSTEDEKİ İSİMLERDE: TASFİYELER SÜRECEK Mİ?

Geçtiğimiz hafta sonu Ankara Spor Salonu'nda blok liste yöntemiyle yapılan PM seçimlerinde, Özgür Özel'e yakınlıklarıyla bilinen Veli Ağbaba ve Ali Mahir Başarır gibi isimlerin liste dışı kalması parti içi hesaplaşma yorumlarına neden olmuştu.

Öte yandan Gül Çiftçi, Selin Sayek Böke, Yalçın Karatepe, Yankı Bağcıoğlu, Aylin Nazlıaka, Namık Tan ve Murat Bakan gibi eski CHP kadrosundan pek çok ismin yer bulduğu 160 kişilik listeden kimlerin 18 kişilik yeni MYK vitrinine taşınacağı şimdiden tartışma konusu oldu. Cumartesi günü yapılacak PM toplantısında MYK seçiminin yanı sıra partinin kurultay sonrası izleyeceği yol haritası, uygulanacak politikalar ve Özgür Özel'in il ziyaretleri takvimi de masaya yatırılacak.

PM'de ayrıca partinin kurultayın ardından izleyeceği yol haritası, Genel Başkan Özgür Özel'in il ziyaretleri ve uygulanacak politikalar ele alınacak.